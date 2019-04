De l'actrice canadienne Sandra Oh à la star de Orange is the new black et Russian doll, Natasha Lyonne, plusieurs vedettes l'ont adoptée après l'avoir vu sur les défilés, ajoutant un facteur «cool» et désinvolte à leur look.

Jeff Kravitz via Getty Images Sandra Oh a une des franges les plus enviables.

La beauté de la chose c'est que tous les types de cheveux peuvent arborer la frange frisée selon deux stylistes capillaires de célébrités interrogés par le HuffPost.

Celui qui s'occupe de la tête de Sandra Oh, Ted Gibson, recommande d'en parler à l'avance à votre coiffeur afin de prévoir un plan de match. Idéalement, on en profite également pour lui dire de ne pas couper la frange droite. «Assurez-vous qu'il y a différentes longueurs dans vos mèches, a-t-il confié au HuffPost américain. Ça devrait être plus en gradation avec plusieurs couches et non une ligne droite qui tombe sur le visage.»

Le coiffeur de Natasha Lyonne, Marcel Dagenais, conseille également de préférer une frange longue qui tombe un peu plus bas que les sourcils.

«Avec des boucles, les cheveux rétrécissent, et je pense que la grosse erreur que beaucoup de coiffeurs commettent est de les couper trop court et tout à coup, vous avez un petit animal étrange sur votre front», dit-il en précisant que les cheveux plus longs boucleront naturellement.

Et comment recréer le style à la maison? Il faut laisser les cheveux sécher à l'air libre ou utiliser un diffuseur si on manque de temps puis on détaille les boucles avec un fer à friser. Pour donner de la texture et du volume aux frisettes, M. Dagenais conseille de mélanger une crème hydratante pour cheveux (Super Shine Light d'Oribe) et un baume pour les cheveux (Hairstory's) et d'étendre une petite quantité sur la frange et le reste de la tête.

Il faudra penser à retourner chez le coiffeur aux trois semaines ou un mois pour retoucher la frange.

Laissez-vous inspirer par les plus belles franges bouclées de stars :