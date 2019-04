L'élu démocrate et ancien Marine Seth Moulton, 40 ans, a annoncé lundi se lancer dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020, rejoignant la longue liste des candidats déjà déclarés.

"Je suis candidat car nous devons battre Donald Trump, et je veux que nous battions Donald Trump car j'aime ce pays", déclare-t-il dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

I'm running for President to build a strong and safe country, create the jobs of the future, and elect leaders we can be proud of. Join our mission: https://t.co/9caxN9579q. https://t.co/Pyr6IRNq5e