Dame Nature semble en voie de collaborer pour les jours à venir afin de donner un peu de répit dans les nombreuses régions aux prises avec des inondations.

Selon les prévisions d'Environnement Canada, le corridor qui va de l'Outaouais jusqu'à la région de Chaudière-Appalaches devrait recevoir de la pluie à trois reprises d'ici au début de la semaine prochaine, mais on parle de quantités restreintes.

Ainsi, on prévoit de 10 à 20 millimètres de pluie dans la nuit de mardi à mercredi, possiblement moins dans le secteur de l'Outaouais et de Montréal, un autre 10 millimètres tard jeudi ou vendredi et possiblement un troisième épisode la fin de semaine prochaine. Dans tous les cas, ce sont des systèmes qui doivent traverser rapidement la province.

Parallèlement, le mercure devrait chuter légèrement pour s'approcher des moyennes de saison, ce qui ralentira la fonte des neiges là où il en reste encore. Cependant, le couvert de neige est déjà disparu dans la plupart des régions du sud du Québec.

Lundi matin, le dernier bilan provincial faisait état de 2389 résidences inondées, 717 résidences isolées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accessibles en raison d'inondations des voies d'accès et de 1509 personnes évacuées à travers la province.

La sécurité civile rapporte toujours cinq inondations majeures, toutes le fait du lac des Deux-Montagnes, du fleuve Saint-Laurent à la hauteur du lac Saint-Pierre et de la rivière Chaudière, dont les ravages se sont étendus sur toute la longueur en aval de Beauceville.

Bien que le ciel ne s'abattra pas sur la tête des inondés sous forme de pluie, ceux-ci ne sont pas au bout de leurs peines pour autant alors que les niveaux maximums ne sont pas atteints dans plusieurs secteurs inondés où l'eau monte toujours et où l'on attend cette pointe mardi.

Le déploiement des Forces armées canadiennes se poursuit, pendant ce temps.

Quelque 600 militaires sont sur le terrain en renfort à la sécurité civile, aux autorités municipales et aux services d'urgence. Les militaires contribuent notamment au remplissage et à l'installation de sacs de sable et, grâce à leurs blindés légers, au transport de personnes dans des secteurs difficiles d'accès.

_____

Inondations majeures

Fleuve Saint-Laurent, au lac-Saint-Pierre, en baisse

Lac des Deux Montagnes, à Pointe-Calumet, en baisse

Lac des Deux Montagnes, à la Baie Quesnel, en hausse

Lac des Deux Montagnes, à la Baie de Rigaud, en baisse

Rivière Chaudière, au pont-route 216 à Sainte-Marie, en baisse

Rivière Chaudière, au nord du pont-route 171 à Scott en baisse

____

Inondations moyennes

Fleuve Saint-Laurent, à Trois-Rivières, en baisse

Lac des Deux Montagnes, à Sainte-Anne-de-Bellevue, en baisse

Lac des Deux Montagnes, à Terrasse-Vaudreuil, en baisse

Lac Louise, à Weedon, en hausse

Rivière Chaudière, au pont-route 218 à Saint-Lambert-de-Lauzon, en baisse

Rivière Chaudière, en aval du barrage Mégantic, en hausse

Rivière de la Petite Nation, au pont en amont de Ripon, en baisse

Rivière des Mille-Îles, à Bois-des-Filion, en hausse

Rivière du Nord, en amont du pont du CN à Saint-Jérôme, en baisse

Rivière L'Assomption, au pont-route 158 à Joliette, en hausse

Rivière Rouge, en amont de la chute McNeil, en baisse

Rivière Saint-Charles, en amont de la Lorette, en hausse

____

Inondations mineures

Fleuve Saint-Laurent, à Lanoraie, en hausse

Fleuve Saint-Laurent, à Bécancour, en hausse

Fleuve Saint-Laurent, à Port-Saint-François, en baisse

Fleuve Saint-Laurent, à Sorel, en baisse

Lac Aylmer, au quai de la municipalité de Stratford, en hausse

Lac Maskinongé, à Saint-Gabriel-de-Brandon, en hausse

Lac Massawipi, au quai passerelle à North Hatley, en hausse

Lac Memphrémagog, à Memphrémagog, en hausse

Lac Saint-Louis, à Sainte-Anne-de-Bellevue, en hausse

Nicolet Sud-Ouest, en amont de la chute Nicolet, en baisse

Rivière Bécancour, en amont de la rivière Palmer, en baisse

Rivière Bécancour, en aval du pont de l'autoroute 20, en baisse

Rivière Chaudière, en aval du barrage Sartigan, en baisse

Rivière Chaudière, au pont-route 108 à Beauceville, en baisse

Rivière Chaudière, au pont-route 271 à Saint-Georges, en baisse

Rivière des Mille Îles, en amont du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes, en baisse

Rivière des Mille Îles, en aval du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes, en hausse

Rivière des Outaouais, à Ottawa, au parc Britannia, en baisse

Rivière des Outaouais, à la marina de Hull, en hausse

Rivière des Prairies, à la tête des rapides du Cheval Blanc, en baisse

Rivière des Trois-Pistoles, en amont du pont-route 132, en baisse

Rivière du Diable, en amont du pont de la route 117, en hausse

Rivière du Loup, au pont-route à Saint-Joseph-de-Kamouraska, en hausse

Rivière du Nord, en aval du pont du CP près de Sainte-Agathe-des-Monts, en hausse

Rivière du Nord, au pont de la route 148 à Lachute, en hausse

Rivière Etchemin, au pont-route 173 à Saint-Henri-de-Lévis, en baisse

Rivière Famine, en amont du pont-route 173 à Saint-Georges, en baisse

Rivière Nelson, au pont de l'autoroute 573 (Henri IV), secteur Val-Bélair à Québec, en baisse

Rivière Noire, en amont du pont-route à Sainte-Émélie-de-l'Énergie, en baisse

Rivière Ouareau, à la tête des chutes Dorwin, en baisse

Rivière Ouelle, en aval du pont-route près de Saint-Gabriel-de-Kamouraska, en hausse

Rivière Picanoc, sur le chemin du Lac-Cayamant à Gracefield, en baisse

Rivière Saint-François, au lac Aylmer à Weedon, en hausse

Rivière Saint-François, en aval du barrage Aylmer, en baisse

Rivière Saint-François, en aval de la centrale de Weedon, en hausse

____

Sous surveillance

Plusieurs rivières et plans d'eau sont sous surveillance à travers la province, notamment le fleuve Saint-Laurent à Montréal, le lac Champlain, le lac Saint-Louis, les rivières au Saumon, Batiscan, Beaurivage, des Outaouais, du Lièvre, Gatineau, Kamouraska, l'Assomption, Maskinongé, Mastigouche, Richelieu, Saint-François.