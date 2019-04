Au moins 207 personnes, dont plusieurs dizaines d'étrangers, ont été tuées dimanche dans huit attentats contre des hôtels et des églises du Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques, suscitant une émotion mondiale.

Les autorités sri-lankaises ont décrété un couvre-feu immédiat et le blocage temporaire des réseaux sociaux pour empêcher la diffusion d'"informations incorrectes et fausses" en réponse à ces explosions qui ont fait plus de 450 blessés.

Ces violences, qui n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat, sont les plus meurtrières dans le pays depuis la fin de la guerre civile il y a dix ans.

Une vidéo prise dans l'une des églises touchées montrait de nombreux corps recroquevillés, le sol jonché de décombres et couvert de sang, les murs grêlés par les éclats. La violence de l'explosion a soufflé des parties du toit, laissant entrevoir le ciel.

Huit explosions se sont produites dans cette île prisée des touristes étrangers, six, très rapprochées, dans la matinée, et deux plusieurs heures après. Au moins deux d'entre elles sont le fait de kamikazes, selon des témoins, mais le porte-parole de la police, Ruwan Gunasekera, qui a fait état de trois arrestations, a dit ne pas être en mesure de "confirmer" si cette vague d'attentats étaient des attaques suicide.

Le premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe a fustigé des "attaques lâches" et appelé le pays à l'unité. L'archevêque de Colombo a appelé à "punir sans pitié" les coupables, car seuls des animaux peuvent se comporter ainsi".

Le pape François a exprimé sa "tristesse" en apprenant "la nouvelle des graves attentats, qui précisément aujourd'hui, jour de Pâques, ont porté deuil et douleur dans plusieurs églises et autres lieux de réunion au Sri Lanka". Environ 1,2 million de catholiques vivent au Sri Lanka, un pays de 21 millions d'habitants où les chrétiens représentent 7% de la population, majoritairement bouddhiste (70%).

«Tentative coordonnée»

À Colombo, trois hôtels de luxe en front de mer, le Cinnamon Grand Hotel, le Shangri-La et le Kingsbury, ainsi que l'église Saint-Antoine ont été frappés dans la matinée par des attaques qui ont fait au moins 64 morts, selon une source policière.

À Negombo, une localité au nord de Colombo, au moins 67 personnes ont trouvé la mort dans l'église Saint-Sébastien et 25 autres dans une église à Batticaloa, une ville de l'est de l'île, selon la même source.

"C'était un torrent de sang", a témoigné N. A. Sumanapala, un commerçant voisin de l'église Saint-Antoine. "Je me suis précipité à l'intérieur pour aider. Le curé est sorti, il était couvert de sang".

Quelques heures plus tard, deux autres déflagrations sont survenues à Dehiwala, une banlieue sud de Colombo, où au moins deux personnes ont péri dans une explosion dans un quatrième hôtel, et Orugodawatta, au nord de Colombo, où un kamikaze s'est fait exploser, tuant trois policiers lors d'une opération de recherches dans une maison, selon la police.

Au moins 35 étrangers figurent parmi les morts, dont un Portugais, un Néerlandais et un Américain. Des ressortissants japonais et britanniques ont été blessés.

Les corps de 27 personnes, dont les autorités pensent qu'elles sont étrangères, ont été comptabilisés à l'Hôpital national de Colombo, selon un responsable du ministère des Affaires étrangères, Ravinatha Aryasinha.

De l'Iran à la Grande-Bretagne, les condoléances et les appels à défendre la liberté religieuse ou à lutter contre le terrorisme se sont multipliés dans le monde. Le président américain Donald Trump a condamné des "attaques terroristes horribles".

Le chef de la police nationale, Pujuth Jayasundara, avait alerté ses services il y a dix jours en indiquant qu'un mouvement islamiste appelé NTJ (National Thowheeth Jama'ath) projetait "des attentats suicide contre des églises importantes et la Haute commission indienne".

Le NTJ s'était fait connaître l'an passé en lien avec des actes de vandalisme commis contre des statues bouddhistes.

Le ministre des Finances Mangala Samaraweera a déclaré sur Twitter que les attaques semblaient être "une tentative coordonnée pour provoquer des meurtres, le chaos et l'anarchie".

«C'était le chaos»

Les premières explosions se sont produites à l'église Saint-Antoine, dans la capitale, et à l'église de Negombo.

Au Cinnamon Grand Hotel de Colombo, situé près de la résidence officielle du Premier ministre, un kamikaze, un Sri-Lankais qui s'était enregistré à l'hôtel la veille sous le nom de Mohamed Azzam Mohamed, a enclenché sa bombe dans la file de clients, venus profiter d'un buffet de Pâques dans un restaurant de l'établissement.

"Il était huit heures 30 du matin. Il y avait beaucoup de familles", a raconté à l'AFP un employé. Une assiette à la main, "il est allé au début de la queue et s'est fait sauter", a-t-il ajouté. "Un manager qui accueillait les clients fait partie de ceux qui ont été tués sur le coup (...) C'était le chaos."

À l'hôtel Shangri-La, situé à proximité, un photographe de l'AFP a constaté d'importants dégâts dans un restaurant au second étage: les vitres ont été soufflées, des fils électriques pendaient du plafond.

Le ministre des Réformes économiques Harsha de Silva a fait état de "scènes horribles" à l'église Saint-Antoine et dans deux des hôtels visés où il s'est rendu. "J'ai vu des morceaux de corps éparpillés partout", a-t-il tweeté, ajoutant qu'il y avait "beaucoup de victimes dont des étrangers".

Les catholiques sont perçus comme une force unificatrice au Sri Lanka car on en trouve chez les Tamouls comme chez la majorité cinghalaise. Certains chrétiens sont cependant mal vus parce qu'ils soutiennent des enquêtes extérieures sur les crimes de l'armée sri-lankaise contre les Tamouls pendant la guerre civile (1972-2009) qui a fait entre 80.000 et 100 000 morts selon l'ONU.

En 2017, l'Alliance nationale évangélique chrétienne du Sri Lanka a recensé une centaine d'incidents contre les chrétiens dans l'île, selon un rapport du département d'Etat américain. L'an passé, les autorités ont par ailleurs décrété 12 jours d'état d'urgence pour mettre fin à des émeutes visant les musulmans dans le centre du pays, qui représentent 10% de la population.

Le pape exprime sa tristesse

Le pape François a exprimé sa "tristesse" après les attentats meurtriers au Sri Lanka qui ont endeuillé le dimanche de Pâques et ciblé notamment des églises catholiques, soulignant sa proximité avec "toutes les victimes d'une si cruelle violence".

"J'ai appris avec tristesse la nouvelle des graves attentats, qui précisément aujourd'hui, jour de Pâques, ont porté deuil et douleur dans plusieurs églises et autres lieux de réunion au Sri Lanka", a déclaré le pape depuis la loggia du Vatican devant une foule de 70 000 personnes, juste après la traditionnelle bénédiction Urbi et orbi (à la ville de Rome et au reste du monde).

Au moins 207 personnes ont été tuées dimanche et plus de 450 blessées dans une série d'explosions dans des hôtels de luxe et des églises du Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques. Des condoléances et des appels à défendre la liberté religieuse se sont multipliés dans le monde.

Le pape a exprimé sa "proximité affectueuse à la communauté chrétienne, touchée pendant qu'elle était recueillie et en prière, et à toutes les victimes d'une si cruelle violence".

Le chef des 1,3 milliard de catholiques avait effectué une visite dans l'île du Sri Lanka en janvier 2015, insistant alors dans un sermon sur la liberté de croire sans contrainte dans un pays traversé par des tensions ethniques et religieuses.

Il a célébré dimanche matin la messe de Pâques sur la place Saint-Pierre -le moment liturgique le plus important de la tradition chrétienne évoquant la résurrection du Christ-, avant de saluer la foule et gagner à midi la loggia de la basilique pour son allocution de Pâques. Un tour d'horizon des zones de conflits de la planète, dont les accents les plus pressants ont concerné la Libye de nouveau en guerre.

«Mettre fin à la course aux armements»

"Que les armes cessent d'ensanglanter la Libye où, de nouveau, des personnes sans défense meurent ces dernières semaines et où de nombreuses familles sont contraintes à quitter leur propre maison", a lancé le pape. Avant d'exhorter les parties à "choisir le dialogue plutôt que l'oppression, en évitant que s'ouvrent à nouveau les blessures d'une décennie de conflits et d'instabilité politique".

Les combats ont redoublé d'intensité samedi aux portes de Tripoli, après l'annonce par les forces loyales au gouvernement d'union nationale (GNA) d'une "phase d'attaque" contre les troupes du maréchal Khalifa Haftar lancées à la conquête de la capitale libyenne.

Le pape, qui suit de très près la situation en Syrie, a également déploré que le peuple syrien soit "victime d'un conflit qui perdure".

"C'est plutôt le moment de renouveler l'engagement pour une solution politique", a-t-il plaidé. Pour lui, la priorité est d'affronter "la crise humanitaire" et de favoriser "le retour en sécurité des personnes déplacées et de celles qui se sont réfugiées dans les pays limitrophes, surtout au Liban et en Jordanie".

Le souverain pontife a aussi administré une piqûre de rappel au président sud-soudanais Salva Kiir et au chef rebelle Riek Machar pour qu'ils s'engagent pour "le bien-être commun et la réconciliation de la Nation."

MM. Kiir et Machar viennent de se rencontrer au Vatican pour une retraite spirituelle inédite de deux jours, à l'issue de laquelle le pape François avait exprimé son espoir que "les hostilités cesseront enfin et que l'armistice sera respecté", avant de s'agenouiller pour embrasser les pieds des deux rivaux, image qui a fait le tour du monde.

Mais samedi le président sud-soudanais a appelé le chef rebelle à rentrer "urgemment" au pays pour y former un gouvernement d'unité nationale, estimant que tout retard "détruirait" les espoirs de paix du peuple de ce pays en guerre civile.

Le pape a eu aussi une pensée pour le Soudan voisin "qui traverse un moment d'incertitude politique" avec la destitution du chef de l'Etat Omar el-Béchir, pour les enfants du Yémen "épuisés par la faim et la guerre".

Face à ces souffrances planétaires, il a une nouvelle fois appelé "à mettre fin à la course aux armements et à la diffusion préoccupante des armes" par les pays les plus économiquement développés.