Rapport Mueller: Trump affirme que des témoignages ont été «montés de toutes pièces»

Donald Trump a dénoncé vendredi des témoignages "montés de toutes pièces" dans le rapport, publié la veille, du procureur spécial Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne du président américain et la Russie en 2016.

"Des allégations sont faites sur moi par certaines personnes dans le délirant rapport Mueller, lui-même écrit par 18 démocrates en colère enragés contre Trump, qui sont montées de toutes pièces et totalement fausses", a lancé M. Trump dans un tweet matinal.

Certaines de ces allégations sont "des conneries absolues" (total bullshit), a tempêté le président américain dans un autre tweet aux termes crus.

"Faites attention aux gens qui prennent des soi-disant +notes+ quand les notes n'ont jamais existé jusqu'à ce qu'ils en aient eu besoin", a-t-il ajouté.

Statements are made about me by certain people in the Crazy Mueller Report, in itself written by 18 Angry Democrat Trump Haters, which are fabricated & totally untrue. Watch out for people that take so-called "notes," when the notes never existed until needed. Because I never....

...agreed to testify, it was not necessary for me to respond to statements made in the "Report" about me, some of which are total bullshit & only given to make the other person look good (or me to look bad). This was an Illegally Started Hoax that never should have happened, a...