Météo: encore beaucoup de pluie à venir

Environnement Canada maintient vendredi ses avertissements de pluie parfois forte pour de nombreuses régions du Québec, en particulier celles qui longent la vallée du Saint-Laurent ou qui sont situées près des rives d'affluents du fleuve.

Le service météorologique annonce aussi des hausses marquées des températures pendant toute la fin de semaine de Pâques. À Montréal, le maximum prévu pour dimanche et lundi est de 17 degrés Celsius.

Les niveaux des cours d'eau, qui sont déjà très élevés, devraient donc monter en raison de la combinaison de la fonte de la couche de neige plus épaisse qu'à l'habitude dans les bassins versants et de l'arrivée de fortes précipitations. De plus, les grandes marées qui réduisent l'écoulement de l'eau vers l'est pourraient contribuer au gonflement de certains cours d'eau.

La sécurité civile rapporte que des inondations mineures se sont déjà produites dans la région de Montréal, en Outaouais, dans les Cantons-de-l'Est et dans la région Centre-du-Québec. Il y a quelques jours, la rivière Chaudière est sortie de son lit à Beauceville, provoquant les pires inondations depuis 1971 dans cette localité.

Inondations mineures déjà en cours - Fleuve Saint-Laurent (au lac-Saint-Pierre)

- Lac des Deux Montagnes (à Sainte-Anne-de-Bellevue, Terrasse-Vaudreuil, Baie Quesnel, Baie de Rigaud)

- Rivière des Mille-Îles (En aval du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes)

- Lac Memphrémagog (à Memphrémagog)

Dans la région de Montréal, entre 10 et 15 millimètres de pluie devraient tomber vendredi. De 15 à 25 autres millimètres s'ajouteront dans la nuit de samedi et quelques averses s'abattront en journée avant le retour du beau temps dimanche.

Des avertissements semblables ont aussi été émis pour l'ensemble du bassin versant de la rivière des Outaouais, entre le Témiscamingue et la région du Pontiac, de même qu'à Gatineau, même s'il devrait pleuvoir un peu moins qu'à Montréal. Les régions de Trois-Rivières, Shawinigan, Sherbrooke, Drummondville, Saint-Georges, Québec, Donnacona, Montmagny et de Rimouski font aussi l'objet d'avertissements de pluie.

La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais a indiqué que le débit et le niveau maximal des crues du printemps 2017 pourraient être atteints ou même dépassés.

Plus tôt cette semaine, Hydro-Québec a abaissé le niveau de quelques réservoirs, dont Dozois, en Abitibi-Témiscamingue, Baskatong et Cabonga, dans la réserve faunique La Vérendrye, et Gouin en Mauricie.

Jeudi, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a averti les citoyens des municipalités qui sont dans des zones pouvant être inondées de ne prendre aucun risque inutile et de collaborer avec les autorités si celles-ci demandent aux gens de quitter leur résidence.

Secteurs sous surveillance

- Fleuve Saint-Laurent (à Port-Saint-François)

- Lac Champlain (dans la baie Missisquoi à Saint-Armand)

- Lac des Deux Montagnes (à Pointe-Calumet)

- Lac Massawipi (à North Hatley)

- Lac Saint-Louis (à Sainte-Anne-de-Bellevue)

- Rivière Beaurivage (à Saint-Étienne)

- Rivière Chaudière (à Saint-Lambert-de-Lauzon, au barrage Sartigan, au pont-route 108 à Beauceville, au pont-route 271 à Saint-Georges, au nord du pont-route 171 à Scott, au pont-route 276

à Saint-Joseph)

- Rivière de la Petite Nation (à 1,6 km de Ripon)

- Rivière des Mille-Îles (à Bois-des-Filion)

- Rivière des Outaouais (à la marina de Hull)

- Rivière des Prairies (aux rapides du Cheval Blanc)

- Rivière Famine (à 6,3 km du pont-route 173 à Saint-Georges)

- Rivière Richelieu (à Carignan aux rapides Fryers, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix)

- Rivière Saint-François (au barrage Aylmer)

- Rivière Ristigouche (embâcle; 9 résidences isolées)

- Rivière l'Assomption (embâcle à Saint-Félix-de-Valois)

- Rivière Rouge (embâcle à Harrington)