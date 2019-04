CANNES, France — Deux films québécois retiennent l'attention au dévoilement de la sélection officielle du 72e Festival de Cannes qui aura lieu dans un peu plus d'un mois.

Le film «Matthias et Maxime», du réalisateur québécois Xavier Dolan, sera présenté dans le volet Compétition du festival, ce qui le mettra en lice pour la prestigieuse Palme d'Or.

D'autre part, le film «La femme de mon frère» sera projeté dans le volet appelé Un certain regard, ce qui le rendra éligible à l'obtention de la Caméra d'or, un prix remis au meilleur premier long métrage du festival, quel que soit le volet. C'est Monia Chokri, un actrice et réalisatrice de Québec âgée de 35 ans, qui a écrit le scénario et réalisé ce film.

Outre l'oeuvre de Xavier Dolan, 18 autres films figurent au volet Compétition du festival, dont «Sorry we missed you», du Britannique Ken Loach, et «Douleur et Gloire» de l'Espagnol Pedro Almodovar.

Xavier Dolan, qui est âgé de 30 ans, avait obtenu le Grand Prix du jury en 2016 au Festival de Cannes pour «Juste la fin du monde».

«Matthias et Maxime» met en vedette Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey, Micheline Bernard, Anne Dorval, Marilyn Castonguay et Catherine Brunet. Le film illustre deux amis d'enfance qui s'embrassent pour les besoins d'un court métrage amateur. Suite à ce baiser d'apparence anodine, un doute récurrent s'installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, ce qui bouleversera l'équilibre de leur cercle social et de leurs existences.

Quant à «La femme de mon frère», il met en vedette Anne-Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, Magalie Lépine-Blondeau et Evelyne Brochu. Le film s'attarde à la relation entre une femme et son frère qui changera lorsque ce dernier tombera amoureux d'une médecin qui soigne sa soeur.

«Matthias et Maxime» et «La femme de mon frère» sont tous deux distribués par Les Films Séville.

Le 72e Festival de Cannes se déroulera du 14 au 25 mai.

Les 19 films en compétition

- "The Dead Don't Die" de Jim Jarmusch (Etats-Unis), en ouverture

- "Douleur et gloire" (Dolor y Gloria) de Pedro Almodovar (Espagne)

- "Le traître" ("Il Traditore") de Marco Bellocchio (Italie)

- "The Wild Goose Lake" ("Nan fang che zhan de ju hui") de Diao Yinan (Chine)

- "Parasite" ("Gisaengchung") de Bong Joon Ho (Corée du Sud)

- "Le jeune Ahmed" de Jean-Pierre & Luc Dardenne (Belgique)

- "Roubaix, une lumière" d'Arnaud Desplechin (France)

- "Atlantique" de Mati Diop (France/Sénégal), premier long-métrage

- "Matthias et Maxime" de Xavier Dolan (Canada)

- "Little Joe" de Jessica Hausner (Autriche)

- "Sorry we missed you" de Ken Loach (Grande-Bretagne)

- "Les misérables" de Ladj Ly (France), premier long-métrage

- "Une vie cachée" ("A hidden life") de Terrence Malick (Etats-Unis)

- "Bacurau" de Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles (Brésil)

- "La Gomera" de Corneliu Porumboiu (Roumanie)

- "Frankie" d'Ira Sachs (Etats-Unis)

- "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma (France)

- "It must be heaven" du Palestinien Elia Suleiman

- "Sibyl" de Justine Triet (France)