Sortir des sentiers battus pour changer le monde

ADVERTISEMENT

À première vue, son emploi de coordonnateur de stages n'a rien en commun avec sa passion des tables tournantes. Pourtant, ces deux occupations reposent sur un même principe, à savoir que la musique peut contribuer au changement social. Lorsqu'il est au bureau, Antoine oriente les étudiants vers les projets et les stages internationaux les plus susceptibles de lancer leur carrière tout en favorisant le développement social, économique et communautaire du pays hôte. Lorsqu'il est chez lui à Montréal, ce mélomane poursuit sa mission de développement communautaire en misant sur la découverte de nouveaux talents, de nouvelles idées et de nouvelles sonorités. Si la musique et le changement social font vibrer vos cordes, le parcours d'Antoine démontre qu'il est possible d'unir ces deux passions. Présentées en partenariat avec Toyota Camry, voici quelques autres manières de changer le monde en musique.

Impliquez-vous dans un festival de musique Faire du bénévolat pour un festival local – ou fonder votre propre festival si vous en avez l'audace – sont d'excellents moyens d'aider les artistes à rejoindre un plus vaste public. En s'impliquant lui-même dans la scène culturelle, Antoine a suivi les traces de son père, qui est à la fois poète, journaliste et organisateur de festivals de musique. « Si je peux contribuer au succès d'artistes ou de projets spécifiques, j'en suis très satisfait. Cette implication me comble de bonheur », affirme-t-il. Or, les festivals vont bien au-delà de la musique, puisqu'ils donnent lieu à toutes sortes d'échanges culturels entre des personnes d'horizons différents. « Ils favorisent la collaboration, l'ouverture et la découverte », ajoute Antoine. Plusieurs festivals de musique ont une mission caritative et remettent leurs profits à des organismes communautaires. Une simple recherche en ligne vous permettra de trouver l'un de ces événements près de votre lieu de résidence. Si vous ne trouvez aucun festival de ce type dans votre région, contactez des organismes et des entreprises locales afin d'en organiser un vous-même. Il est étonnamment facile d'obtenir les permis nécessaires et de mettre votre plan en marche. Si vous êtes membre d'une petite organisation et souhaitez organiser un concert ou une autre activité culturelle dans un lieu public (tel qu'une rue ou un parc), vous devrez remplir le formulaire de demande de permis et payer de modestes frais à la municipalité 90 jours ou plus avant la tenue de l'événement.

Organisez un échange de disques Si vous avez une passion pour le vinyle et un don pour les relations humaines, organiser un échange de disques pourrait être une activité des plus enrichissantes. Une bonne manière de procéder serait de rassembler vos amis et de faire une tournée des foyers pour personnes âgées. En effet, les aînés n'ont pas toujours le luxe de se déplacer pour aller à la rencontre des musiques du monde. Ils seront ravis de découvrir des sonorités inédites dans le confort de leur salle de séjour. C'est en voyageant qu'Antoine a commencé à monter sa propre collection de disques. À titre personnel, la recherche de disques lui permet de relaxer. Mais à titre de DJ, il apprécie particulièrement le fait d'initier le public à des œuvres jamais entendues auparavant. « Il est très important de présenter de nouveaux styles musicaux », affirme-t-il. « Provoquer une réaction et attiser la curiosité des gens est la meilleure chose à faire. » Si vous prévoyez organiser un échange de disques dans un foyer pour personnes âgées ou tout autre lieu, prenez soin de communiquer avec ses responsables pour établir la date et l'heure de l'événement à l'avance. Communiquez ensuite avec les participants éventuels afin de leur donner des consignes relatives au nombre de disques à amener et à la qualité de ceux-ci. Vous pouvez indiquer, par exemple, que chaque personne devra apporter au moins 5 disques et pourra en rapporter autant. Certaines personnes âgées n'ont plus de collection, alors apportez quelques disques en surplus. La plupart de ces foyers ont une salle de divertissement qui vous permettra de faire jouer vos pièces préférées durant tout un après-midi. S'il reste des disques non réclamés à la fin de l'événement, récupérez-les afin de les remettre à un centre d'accueil ou une bibliothèque publique. Tout le monde en sortira gagnant.

Enseignez la musique à l'étranger C'est en faisant du bénévolat en Amérique du Sud qu'Antoine a développé sa propre passion pour la musique internationale. Les projets de développement auxquels il a contribué lui ont laissé assez de temps libre pour dénicher des disques fascinants et originaux. De plus, l'ONG pour laquelle il travaillait au Pérou possédait sa propre salle de réception. Antoine y a été DJ trois soirs par semaine, avant de poursuivre son chemin vers le Brésil, où il a fait danser les foules sur des rythmes latins et africains, du funk marocain ainsi que du rock turc. Si vous avez vous aussi la piqûre du voyage, pourquoi ne pas vous impliquer au sein d'une ONG à vocation musicale? Enseigner la musique aux enfants des pays en voie de développement permet de renforcer leur estime personnelle, leur fierté culturelle, leur persévérance et leur discipline. Les expériences de ce type sont une belle occasion de favoriser le changement social ainsi que la création et la diffusion musicales. La durée de ces stages bénévoles peut s'étendre d'une semaine à plusieurs mois, selon vos recherches et le choix de partenaires qui s'ensuivra.