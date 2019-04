Le 22 avril, presque partout dans le monde, c'est le temps de célébrer la Terre. C'est le moment de réfléchir à son état actuel et, pour plusieurs, de manifester dans les rues pour rappeler aux leaders de ce monde que c'est maintenant qu'il faut agir.

Justement, la plupart des experts s'entendent pour dire que nous approchons de plus en plus du gouffre environnemental. Il faudrait donc plus qu'une journée par année pour changer nos habitudes de consommation. Il faudrait en théorie que les citoyens se conscientisent, mais également que des entreprises commencent à faire leur bout de chemin dans la bataille environnementale.

Ce mouvement existe déjà, et il y en a plein d'exemples ici, au Québec et à Montréal. À l'occasion du Jour de la Terre, le HuffPost Québec a rencontré trois entreprises québécoises qui oeuvrent, dans leur domaine respectif, à bonifier l'offre de produits et de services éco-responsables.

Il y a Rose Buddha qui produit, entre autres, des leggings entièrement faits au Québec à partir de bouteilles recyclées. Nous avons également visité l'épicerie montréalaise Vrac et Bocaux, une entreprise spécialisée dans le zéro déchet, de la production jusqu'à la consommation des produits vendus en magasin. Finalement, nous avons fait un saut au restaurant La Récolte - Espace Local, qui offre une carte strictement composée de produits locaux.

Pour tout savoir sur ces entreprises et découvrir comment elles adaptent leurs pratiques à leurs valeurs, c'est dans la vidéo ci-haut.