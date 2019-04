Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

CHILD'S PLAY

Date de sortie : 21 juin 2019

Réalisation : Lars Klevberg

Distribution : Aubrey Plaza, Mark Hamill, Brian Tyree Henry

FABULEUSES

Date de sortie : 23 août 2019

Réalisation : Mélanie Charbonneau

Distribution : Juliette Gosselin, Noémie O'Farell et Mounia Zahzam

HOBBS & SHAW

Date de sortie : 2 août 2019

Réalisation : David Leitch

Distribution : Dwayne Johnson, Idris Elba, Eiza González

WE HAVE ALWAYS LIVED IN THE CASTLE

Date de sortie : 17 mai 2019

Réalisation : Stacie Passon

Distribution : Alexandra Daddario, Taissa Farmiga, Stephen Hogan

X-MEN: DARK PHOENIX

Date de sortie : 7 juin 2019

Réalisation : Simon Kinberg

Distribution : Sophie Turner, Jennifer Lawrence, James McAvoy