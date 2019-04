Xbox annonce sa première console sans lecteur de disque

Après de nombreuses rumeurs persistantes dans les derniers mois, Microsoft a confirmé mardi soir qu'elle lançait sa première console qui n'acceptera pas les supports physiques.

Dites adieu à votre collection de boîtes vertes. La Xbox One S All-Digital Edition sera sur les tablettes le 7 mai prochain. Pour la première fois de l'histoire, une console sera vendue sans offrir la possibilité d'utiliser disques, cartouches ou cartes SD, si on exclut les consoles rétro parues dans les dernières années.

Introducing the 1TB Xbox One S All-Digital Edition.



✅ Go all-digital with disc-free gaming.

✅ Games, saves, and backups are safe in the cloud.

✅ Downloads of Minecraft, Forza Horizon 3, and Sea of Thieves included



Learn more: https://t.co/QXfUWuXYeqpic.twitter.com/ncf2WNDwGd