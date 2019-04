Après Revlon, BonLook, Blush Lingerie et Reebok, Maripier Morin prête son doux minois à la destination shopping montréalaise Centre Rockland, aux côtés de son mari Brandon Prust.

«Ensemble, on vous fera découvrir le meilleur de Montréal», écrit-elle sur Instagram en dévoilant son nouveau partenariat.

La paire sera donc en vedette dans les prochaines campagnes publicitaires du centre d'achats, reflétant les dernières tendances en matière de style, d'élégance et de bouffe.

« Maripier et Brandon sont des personnalités multidisciplinaires qui inspirent et reflètent bien l'image de Rockland. Leurs talents et leurs passions leur confèrent une grande influence, s'est enthousiasmé Caroline Lacroix, vice-présidente communication et marketing de Cominar, propriétaire du Centre Rockland. Ils incarnent un modèle d'excellence où chacun peut puiser un peu d'inspiration pour l'insuffler à son propre style de vie. On rêve de pouvoir se reconnaître en leurs accomplissements, on veut connaître leurs coups de cœur mode, culturels et gastronomiques, on recrée les plus belles tenues de Maripier.»

Le Centre Rockland a récemment inauguré une nouvelle aire de restauration plus chic et gourmande que jamais. On est loin de la cafétéria. S'y trouve désormais un grand bar italien, des camions de rue en rotation tous les trois mois, une terrasse trois saisons ainsi que des ateliers culinaires animés ponctuellement par de célèbres chefs d'ici, comme Kimberly Lallouz et Martin Juneau.

