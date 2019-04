«District 31»: l'émouvant message d'Hélène Bourgeois-Leclerc

On le voyait venir depuis plusieurs semaines déjà, mais nous refusions d'y croire.

Une autre page du grand livre de District 31 s'est tournée, ce mercredi 17 avril, à la veille de la diffusion de la finale évidemment très attendue de cette troisième saison.

Un autre personnage a tiré sa révérence, et non le moindre. Ce n'est qu'un au revoir?

Facebook/District 31 District 31

ATTENTION SPOILERS

Les aveux du jeune Marius en ce qui a trait aux circonstances entourant la mort du peu sympathique Fred Moisan auront été la goutte qui aura fait déborder le vase pour Isabelle Roy, qui aura vécu sa part de drames au cours de la dernière année.

Le visage figé du sergent-détective dans la superbe séquence de la salle d'interrogatoire disait déjà tout ce qu'il y avait à dire sur l'avenir de cette dernière au SPGM.

C'est donc la tête haute, mais le coeur serré, qu'Isabelle a tiré sa révérence et annoncé sa décision à ses collègues, évidemment sous le choc, mais emplis d'empathie.

Immédiatement après l'émission, Hélène Bourgeois-Leclerc a adressé un touchant message aux fans par l'entremise de la page Facebook de l'émission.

«Je dépose ici ces quelques mots, que j'ai écrits la gorge nouée par l'émotion. Trois immenses années qui se terminent sous vos yeux , ce soir. J'ai remis ma badge et mon arme, mais je garde avec moi tout ce que j'ai appris au 31, toute cette fraternité entre policiers, SD et patrouilleurs, cette grande humanité et ce respect pour l'uniforme et pour la complexité humaine», a-t-elle déclaré.

La comédienne poursuit en remerciant les fans pour leur fidélité, tout en adressant de bons mots à toute l'équipe de l'émission, spécialement à l'auteur Luc Dionne, pour avoir «créé une finale si digne» à son personnage.

«Je quitte le cœur léger et pleine de reconnaissance. Je garderai précieusement Isabelle Roy en moi, j'en prendrai soin», conclut-elle.

La grande finale de la troisième saison de District 31 sera diffusée ce jeudi 18 avril à 19h, sur les ondes d'ICI Télé.

À voir également :