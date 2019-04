Pollen : la saison des allergies plus agressive que jamais

Ceux qui souffrent d'allergies au pollen n'ont qu'à bien se tenir: Non seulement la saison semble-t-elle durer plus longtemps qu'il y a 20ans, mais en plus, le pollen semble rôder dans l'air avec plus d'intensité qu'avant. Et rien n'indique que la tendance soit sur le point de s'inverser.

L'étude parue dans l'édition de mars de la revue britannique The Lancet Planetary Health a ses limites, ne portant que sur 17lieux sur troiscontinents, avec des données étalées sur 26ans. Mais ses résultats préliminaires confirment ce que les experts avaient prédit: le réchauffement climatique ne sera pas l'ami des allergiques.

Dans 12 des 17endroits, on note une augmentation significative de la quantité annuelle de pollen, et dans 11cas, une augmentation de la « saison » allant de 1 à 9jours. Pour le continent nord-américain, les auteurs rappellent des compilations de l'Agence américaine de protection de l'environnement qui, pour la partie centrale, observent une augmentation de la durée de la saison allant de 6jours dans le sud (Oklahoma) jusqu'à 25jours dans le nord (Manitoba).

