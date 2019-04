Qui va mourir dans «Game of thrones»? Un algorithme créé pour le prédire

Tous ceux qui croyaient que Ned Stark était le personnage principal de Game of thrones lors de la première saison de la série télé de HBO ont été abasourdis lorsque sa tête fut tranchée, laissant la question «qui sera le prochain?» dans la tête de tous les fans de la série fantastique.

Alors qu'a débuté dimanche soir la dernière saison de cette histoire épique qui a redéfini les règles du succès d'une production télévisuelle, l'université technique de Munich a créé un algorithme utilisant la science des données et l'apprentissage automatique permettant de déterminer qui seront les personnages les plus susceptibles de trépasser, et aussi de savoir qui siègera au final sur le trône de fer.

Alors, qui a le plus de chances de survivre à cette ultime saison? En tête de liste, on retrouve Daenerys Targaryen, qui n'a que 0,9% des chances de connaître une triste fin. Elle est suivie de Tyrion Lannister (2,5%), de Varys (3,2%), de Samwell Tarly (3,3%), et de Jaime Lannister (4,0%).

D'autres personnages risquent davantage de connaître une triste fin. Sir Bronn de Blackwater est le plus susceptible de crever lors de la saison 8, avec 93,5% des chances contre lui. Gregor «la Montagne» Clegane (80,3%), Sansa Stark (73,3%), Bran Stark (57,8%) et Sandor «le chien» Clegane (47,5%) complètent le top 5 des personnages principaux.

Pour trouver les chances de décès de votre personnage préféré, c'est ici (en anglais).

