L'auteur-compositeur-interprète Hubert Lenoir a été vivement critiqué pour avoir utilisé la tragédie de l'incendie de Notre-Dame de Paris, lundi, afin de faire la promo de sa tournée européenne.

Sur ses comptes Facebook et Instagram, l'artiste y est allé d'un mot qui manquait visiblement de tact pour les internautes, alors que le monument historique était toujours la proie des flammes.

«notre-dame-de-paris brûle ça me fait beaucoup de peine parce que mon film préféré c'est les aristochats - en même temps je la comprends d'avoir voulu se crisser en feu c'est beaucoup de responsabilité d'exister, rest in peace t'étais belle tu sentais bon les chandelles», écrit-il d'entrée de jeu, avant de poursuivre en présentant ses dates de spectacles à venir en Europe. «laissez-moi m'auto remonter le moral et vous annoncer LA MAROQUINERIE de paris SOLD OUT mais vous pouvez catch up sur ces autres dates ; [ 18 avril - lyon, france ] [ 20 avril - printemps de bourges, france ] [ 24 avril - yverdons-les-bains, suisse ] [ 25 avril - carouge, suisse ] [ 26 avril - festival les nuits botaniques, bruxelles ]»

Les internautes ont plutôt mal réagi au message de l'artiste de Québec. Certains ont déploré son commentaires alors que Notre-Dame de Paris brûlait toujours, alors que d'autres s'inquiétaient pour sa santé mentale, comme il fait un parallèle avec la «responsabilité d'exister».

