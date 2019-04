Les hauts-parleurs connectés pourraient dépasser les tablettes d'ici 2021

Il semblerait qu'on préfère de plus en plus parler à un haut-parleur qui nous répond que de lire sur une tablette.

Selon le cabinet Canalys, il y aura plus de hauts-parleurs connectés de style Google Home ou Amazon Echo en circulation en 2021 qu'il n'y aura de tablettes.

Des 114 millions d'enceintes intelligentes vendues en 2018, Canalys prévoit un bond prodigieux à 207,9 millions d'unités vendues d'ici décembre. Comment expliquer cette hausse impressionnante? C'est qu'on évalue que la Chine, dont la classe moyenne est ouverte aux nouvelles technologies, sautera dans le train du haut-parleur connecté.

Dans le tableau ci-dessous, on peut voir les prévisions de ventes d'enceintes intelligentes, toutes en hausse dans les marchés occidentaux ainsi qu'en Chine, en Corée du Sud et au Japon.

Canalys crédit Canalys

Canalys prévoit ainsi que les enceintes intelligentes seront plus vendues que les tablettes d'ici 2021.

Canalys Crédit Canalys

Malheureusement pour Google et Amazon, elles ne profiteront probablement pas de cette manne de consommateurs, puisque les deux entreprises sont peu présentes en Chine. Selon Canalys, c'est le Tmall Genie qui règne en roi et maître dans la superpuissance avec 39% du marché. Il est suivi par Xiao Ai (25%) et DuerOS (24%).

«Se différencier dans le matériel est de plus en plus difficile, et les consommateurs ont des attentes plus grandes en ce qui concerne les hauts-parleurs et assistants intelligents. Les vendeurs devront se concentrer sur le marketing et le facteur "wow" de la prochaine génération pour changer les perceptions des consommateurs et favoriser l'adoption de leurs assistants et hauts-parleurs», estime l'analyste senior de Canalys, Jason Low.

