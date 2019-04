La nouvelle saison d'Occupation Double débutera dans un peu moins de 167 jours.

Mais pour que la bisbille et la zizanie soient de nouveau au rendez-vous cette année, ça prend des candidats âgés entre 20 et 35 ans qui ont du caractère, et le goût de vivre une expérience unique qui les fera voyager, boire beaucoup de boissons sucrées et (peut-être) rencontrer l'amour - mais surtout du caractère.

V et Productions J annoncent, ce lundi 15 avril, pas moins de cinq rondes d'auditions pour Occupation Double Afrique du Sud, lesquelles auront lieu entre le 17 mai et le 2 juin à Montréal, Saguenay, Québec et Gatineau

Les auditions auront lieu les jeudis et vendredis de 17h à 21h, et les samedis et dimanches de 9h à 20h.

Pour ceux et celles qui sont «Afrique du Sud Ready», mais qui ne pourraient se déplacer à ces endroits précis au moment opportun, des auditions web auront aussi lieu du 3 au 10 juin sur le Noovo.ca.

V indique toutefois que la meilleure façon d'épater les juges demeure de se présenter en personne aux auditions. Bonne chance!

À voir également :