MONTRÉAL — La rivière Chaudière est sortie de son lit à Saint-Georges, en Beauce, où une inondation majeure a été rapportée par la Sécurité civile.

La situation pourrait se détériorer en Beauce puisque qu'Environnement et Changement climatique Canada a lancé un avertissement de pluie intense pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin à compter de dimanche soir. De 25 à 40 millimètres de pluie sont attendus, selon les prévisions météo, alors que le sol est encore gelé et a une capacité réduite pour absorber cette quantité d'eau.

Cet avertissement de fortes quantités de pluie touche aussi toutes les villes le long du fleuve Saint-Laurent, notamment entre Montréal et Québec, alors que plus au nord et à l'est, c'est de la neige qui est attendue, dont 15 centimètres à Baie-Comeau sur la Côte-Nord.

Quelques inondations mineures ont aussi été observées à Saint-Eustache, dans les Laurentides, après le débordement du lac des Deux Montagnes ainsi qu'à Rigaud, en Montérégie.

Plusieurs cours d'eau de la province font l'objet d'une surveillance accrue en raison d'un risque d'inondation.