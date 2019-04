L'armée débarque au CHUM pour un grand exercice de simulation médicale

MONTRÉAL — Un grand exercice de simulation médicale doit avoir lieu dimanche matin à Montréal, plus précisément au CHUM-Hôtel-Dieu situé sur la rue Saint-Urbain.

Plus 70 militaires des Forces armées canadiennes seront ainsi exposés à des simulations de cas sévères avec une cinquantaine de figurants. Cette activité de formation implique aussi 15 urgentologues et 23 médecins résidents du CHUM, du CHU Sainte-Justine, de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal et de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, selon ce qu'indique un communiqué émis par les Forces armées canadiennes.

L'exercice est réalisé en partenariat avec la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Au CHUM, on précise qu'habituellement ce genre d'exercice pratique se passe sur les bases des Forces armées canadiennes, loin des grands centres, et non en plein centre-ville avec un déploiement aussi important.

L'objectif est de reproduire un code orange, c'est-à-dire, une arrivée massive de patients. Dans le cadre de cet exercice, les blessés seront les victimes d'un feu de forêt, rappelant du coup ce qui s'était passé à Fort McMurray, au nord de l'Alberta, en 2016. La force de l'incendie avait entraîné l'évacuation de ses 78 000 résidents et la destruction de centaines de résidences.