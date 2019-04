Le compte à rebours avant l'arrivée du nouveau bébé royal est définitivement lancé. Et tandis que le prince Harry et sa femme enceinte Meghan, la duchesse de Sussex, disent qu'ils ont décidé de garder privés les plans relatifs à l'arrivée de leur premier bébé, mais ce qui n'est pas privé est le titre royal qu'aura le bébé.

Alors que le couple royal est maintenant connu sous le nom de duc et de duchesse de Sussex, il s'avère que seuls leurs enfants de sexe masculin hériteront de ce duché grâce à une loi de pairie obsolète, rapporte le magazine People.

DOMINIC LIPINSKI via Getty Images Le duc et la duchesse de Sussex lors du garden party pour le 70e anniversaire du prince de Galles au palais de Buckingham.

Grâce à cette règle, l'un des héritiers masculins du couple royal héritera non seulement du titre de duc de Sussex, mais aussi des titres écossais et irlandais du Nord de leur père: comte de Dumbarton et Baron Kilkeel. Et si Harry et Markle n'ont pas de fils, leurs titres royaux disparaîtront.

Quel titre auront les filles du couple?

Selon le magazine Hello, elles seront connues sous le nom de Dames et ne recevront le titre de duchesse que si elles épousent un duc, comme l'a fait Markle. Cependant, Royal Central a noté que la reine Elizabeth II avait le pouvoir d'accorder la pairie héréditaire si elle le souhaitait.

La reine a modifié des lois royales obsolètes dans le passé avec l'approbation du gouvernement britannique et des pays du Commonwealth.

Sa Majesté a notamment modifié les règles de succession, qui stipulait auparavant que tous les frères et sœurs de sexe masculin pouvaient devancer leurs sœurs, quel que soit leur ordre de naissance. En 2011, 16 pays du Commonwealth - dont le Canada, l'Australie et la Jamaïque - ont voté et accepté de modifier cette loi, a rapporté BBC News.

Le système a ensuite été remplacé par une primogéniture absolue afin que la succession repose sur l'ordre de naissance et ne crée pas de discrimination à l'égard des frères et sœurs de sexe féminin.

Cela signifie que la fille du duc et de la duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, occupe toujours la quatrième place du trône, malgré la naissance de son petit frère, le prince Louis, en avril.

A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on May 5, 2018 at 4:00pm PDT

Why won't Harry and Markle's future kids be called prince or princess?

The Cambridges' eldest son, Prince George, was the only royal great-grandchild to be guaranteed this title based on the 1917 Letters Patent issued by King George V. However, the Queen updated the letters to allow for all of the Cambridge children to be given the title of prince or princess.

This means Harry and Markle's future children will not receive these titles either, unless the Queen declares it, Time reports.

Pourquoi les futurs enfants de Harry et Markle ne seront-ils pas appelés prince ou princesse?

Le fils aîné des duc et duchesse de Cambridge, le prince George, était le seul arrière petit-fils royal à se voir garantir ce titre selon les lettres patentes de 1917 émises par le roi George V. Toutefois, la reine a mis à jour les lettres pour permettre à tous les enfants de William et Kate de porter le titre de prince ou de princesse.

Cela signifie que les futurs enfants de Harry et Markle ne recevront pas ces titres non plus, à moins que la reine ne le déclare, rapporte le Time.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

Voir aussi: