12 épiceries et boutiques visant le zéro déchet à Québec

Le mouvement zéro déchet prend de l'ampleur, un peu partout au Québec. Épiceries, boutiques, espaces de restauration, etc. : de plus en plus de lieux ont pris le virage vert et encouragent la clientèle à diminuer ses déchets. En voici 12 à proximité de Québec à visiter avec ses contenants en main!

Qu'est-ce que le « zéro déchet » ? Il vise à réduire, voire à éliminer le suremballage et les contenants à usage unique (comme le plastique) et à consommer de façon responsable en évitant notamment le gaspillage alimentaire.

La Récolte

L'épicerie La Récolte est rapidement devenue la référence « zéro déchet » à Québec. Adoptant une approche minimaliste, qui incite plutôt le consommateur à suivre son propre rythme, l'entreprise compte maintenant deux succursales, une première sur la 3e Avenue à Limoilou, et une plus récente sur l'avenue Cartier.

Les aliments en vrac, bios et non bios, y sont nombreux, en plus des produits corporels et ménagers et d'une foule d'accessoires écologiques, comme les pailles réutilisables et les emballages enduits de cire d'abeille. 885, 3e Avenue - 980, avenue Cartier, Québec.

Le Haricot magique

Établie dans le quartier Saint-Roch depuis un an, la coopérative de solidarité Le Haricot magique est plus qu'une épicerie zéro déchet. En plus des aliments secs en vrac, on y retrouve aussi des objets d'artisans locaux, du pain frais du jour et des fruits et légumes des producteurs de la région (en saison). Envie de casser la croûte ? Le Haricot magique tient aussi un comptoir de gourmandises et de plats de prêt-à-manger. 506, rue Saint-François Est, Québec.

Les Gourmandises LOUCA

Lieu de rencontre des véganes de Québec, le café végétalien Les Gourmandises LOUCA propose aussi un espace de vente zéro déchet. Cette mini épicerie compte des aliments en vrac, en plus de fruits et légumes et des produits corporels. 778, rue Saint-Jean, Québec.

L'Atelier en Vrac

Direction Stoneham, à quelques minutes de Québec, pour visiter L'Atelier en Vrac, un sympathique commerce de proximité, écoresponsable et à tendance zéro déchet. En plus des produits offerts en vrac (coup de cœur pour les produits corporels québécois Oneka Elements), on y retrouve également plusieurs aliments naturels ou confectionnés par des artisans locaux. 2694, boulevard Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury.

Bidon rempli

Une première épicerie zéro déchet a vu le jour à Lévis à l'automne dernier. Son nom : Bidon rempli. Sa mission : offrir aux citoyens de la rive-sud une alternative écologique avec une variété d'aliments (légumineuses, céréales, noix, etc.) et de produits corporels et ménagers en vrac. Le plus : les allées larges et aérées permettent de faire ses emplettes sans se marcher sur les pieds. 5731, rue Saint-Louis, local 100, Lévis.

NousRire

Une épicerie « zéro déchet » en ligne ? Pourquoi pas ! C'est ce que propose NousRire, un groupe d'achat d'aliments biologiques et écoresponsables en vrac qui est présent dans plusieurs régions, dont Québec. Le principe est simple : le client commande en ligne et se présente à la coopérative de solidarité La Nef avec ses contenants vides le jour de la livraison (à tous les deux mois). 160, rue Saint-Joseph, Québec.

Mme Macadam

De Montréal à Saguenay en passant par Victoriaville et Québec, une centaine de magasins affichent le logo du Circuit Zéro Déchet, indiquant qu'il est possible d'arriver avec ses sacs et ses contenants pour acheter des aliments secs et des produits frais en vrac.

L'un de ses magasins à Québec est Mme Madacam, spécialiste des noix et bonbons en vrac. En emportant ses contenants, le client bénéficie d'un rabais de 10 %. 2500, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

Ô Village

Le café familial Ô Village est plus qu'un simple endroit pour siroter une boisson chaude. C'est le lieu de rassemblement de parents qui y trouvent conseils et support. C'est aussi une programmation d'ateliers et de conférences axés sur le mode de vie sain (dont plusieurs sur le zéro déchet). Tout ça pendant que le petit dernier joue librement dans le module de bois. Dans l'espace boutique, on retrouve des produits végétaliens biologiques et zéro-déchet, avec possibilité de déguster sur place. 451, chemin de la Canardière, Québec.

Parlabas Café-Boutique

Un petit nouveau qui vient d'ouvrir ses portes! Membre du Circuit Zéro Déchet, le café-boutique Parlabas, dans le secteur Charlesbourg, invite ses clients à apporter ses contenants et sa tasse à café. Disponibles en vrac : huile d'olive, savons et herbes fraîches. 8, rue George-Muir, Québec.

Lemieux

Pionnier du vrac au Québec, l'entreprise Lemieux a plusieurs points de vente un peu partout en province, en plus de ses propres boutiques. On y retrouve une centaine de produits en vrac, dont les plus populaires pour la lessive, en plus des dentifrices, des savons corporels et autres produits ménagers. Depuis 20 ans, l'entreprise a ainsi permis de recycler et réutiliser plus d'un million de contenants de plastique! Impressionnant. 715, boulevard Charest Est, Québec.

À surveiller prochainement :

Carré Zéro Déchet

Où dénicher des sacs à collation, essuie-tout et produits d'hygiène zéro déchet ? Dans l'une des trois boutiques Carré Zéro Déchet qui ouvriront bientôt leurs portes. Avec Montréal et Trois-Rivières, Québec est l'une des trois villes qui accueilleront cette nouvelle chaîne de boutiques québécoises. La succursale des Galeries de la Capitale ouvrira le 1er mai et proposera une panoplie d'accessoires et de produits durables et pratiques pour réduire l'empreinte écologique des familles, allant des couches lavables aux boites à jus réutilisables. Pas surprenant de retrouver derrière cette nouvelle entité les propriétaires des boutiques de maternité Mère Hélène.

L'Escargot gourmand

Ciblant les citoyens et familles des quartiers Sillery et Sainte-Foy, L'Escargot gourmand est l'idée de deux jeunes nutritionnistes fraîchement diplômées, Catherine Trudel-Guy et Jeanne Loignon. Une campagne de sociofinancement est actuellement en cours, afin que le nouveau commerce accueille ses premiers clients en juin 2019. L'épicerie proposera des produits alimentaires en vrac, quelques produits frais locaux, des produits ménagers et d'hygiène personnelle ainsi que des items écopratiques pour faciliter le mode de vie zéro déchet.1631, rue Sheppard, Québec.

