Le gouvernement Legault ne ferme plus la porte à augmenter son indemnisation de 500 millions $ à verser aux propriétaires de permis de taxi.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a toujours dit que cette offre était finale, mais jeudi, il a indiqué qu'il attend les propositions de l'industrie.

La veille, en commission parlementaire, plusieurs organismes, dont la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), l'avaient prié d'augmenter le dédommagement prévu pour la déréglementation de l'industrie du transport de personnes.

Les permis de taxi achetés à fort prix, parfois plus de 100 000 $ ou 200 000 $, ne vaudront plus rien après la déréglementation prévue par le projet de loi 17 du gouvernement et c'est pour cette raison que les propriétaires de permis exigent une indemnisation pleine et entière.

Ils réclament 1,3 milliard $, soit la valeur de leurs permis avant l'arrivée de la multinationale Uber, donc bien plus que les 500 millions $ offerts.

