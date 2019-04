«Le gouffre lumineux»: beaucoup d'amour au lancement des carnets d'Anick Lemay

Le lancement du livre Le gouffre lumineux d'Anick Lemay avait lieu ce mercredi 10 avril à l'Espace Infopresse, à Montréal.

Dans ce premier livre publié par Urbania, Anick Lemay rassemble les billets qu'elle a écrits au cours de la dernière année pour le magazine québécois, dans lesquels elle partageait de façon franche et émouvante son histoire et ses pensées entourant son diagnostic de cancer du sein et sa double mastectomie.

Le tout est accompagné de nouvelles réflexions, de récits inédits et d'images valant bien plus que mille mots.

Plusieurs collègues et amis proches de la comédienne et auteure étaient présents pour accompagner celle-ci dans ce moment pour le moins significatif, dont Rémi-Pierre Paquin, Julie Perreault, Chantal Fontaine, Louise Portal et Hélène Bourgeois-Leclerc.

Le gouffre lumineux d'Anick Lemay est disponible dès aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies. Une part des profits de la vente du livre sera remise à la Fondation québécoise du cancer.

