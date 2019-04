Recevoir un remboursement d'impôt est toujours un peu jouissif. Alors imaginez si vous pouviez mettre la main sur un plus gros montant. Les experts du logiciel de déclaration de revenus en ligne TurboImpôt nous pointent les crédits et déductions que vous omettez le plus souvent.

Frais de garde des enfants

Que votre enfant fréquente le service de garde, qu'il aille à la garderie après l'école ou se fasse garder à la maison, vous avez le droit à un crédit d'impôt remboursable au provincial et une déduction au fédéral à condition d'avoir les reçus pour les frais payés en main.

Il faut savoir que vous pouvez faire un reçu à la main. Il doit y figurer le montant payé, le nom du chaperon, son numéro d'assurance sociale, sa signature, son adresse et son lien de parenté avec vous. Le ou la gardien(ne) devra déclarer ses revenus pour que le tout soit conforme.

Activités des enfants

Votre progéniture était inscrite à un cours de karaté ou de danse, une ligue de soccer ou un club de lecture? Vous avez le droit à un crédit d'impôt remboursable sur les 200 premiers dollars au provincial, et sur les 500 premiers dollars au provincial pour tout ce qui touche les activités physiques, artistiques, culturelles ou récréatives.

Frais médicaux

Surachet99 via Getty Images

Contrairement à ce que plusieurs pensent, il est possible de déclarer des dépenses en médicaments et en services médicaux même s'ils ont une assurance privée. Il suffit de déclarer la portion non remboursée.

«La liste des spécialités en santé éligibles à un remboursement évoluant sans cesse, ça vaut le coup de la consulter chaque année avant de faire sa déclaration», conseille Julie Thibodeau, gestionnaire développement et fiscalité chez TurboImpôt. Les frais d'ostéopathie sont, par exemple, déductibles d'impôt depuis peu, mais pas ceux de massothérapie.

Consultez la liste des frais médicaux admissibles :

Un truc de pro pour s'assurer de déclarer tous les médicaments : demandez à votre pharmacien d'imprimer la liste de toutes les prescriptions achetées dans l'année. Vitamines et contraceptifs sans ordonnance ne sont pas admissibles.

Dons

On oublie parfois que donner au suivant rapporte. Le provincial accorde des crédits d'impôt de 20% sur les 200 premiers dollars des dons de bienfaisance et 24 à 25,75% pour les montants supérieurs. Le fédéral octroie 15% sur les 200 premiers dollars et 29% si vous dépassez ce seuil.

Les dons aux organismes suivants sont acceptés :

Un organisme de bienfaisance enregistré;

Une association québécoise ou canadienne de sport amateur enregistrée;

Un organisme d'éducation politique reconnu.

Dépenses pour animaux qui comblent une déficience

Depuis peu, le fédéral vous permet de réclamer le coût d'achat d'un animal d'assistance, les frais associés à ses soins et à son entretien, y compris la nourriture et les soins vétérinaires, les frais de déplacement vers les établissements de dressage et frais de pension et de logement pour permettre au patient d'avoir son animal à temps plein.

Une note du médecin prouvant la déficience et des reçus peuvent être exigés.

Cotisations à des ordres professionnels

Peu importe l'ordre auquel vous êtes affilié, vous avez droit à un crédit d'impôt non remboursable au provincial et au fédéral. Attention cependant, le gouvernement du Canada ne vous l'octroiera seulement si c'est vous qui l'avez payé.

Dépenses de déplacements (automobile ou transport en commun)

«La plupart des travailleurs autonomes qui peuvent déclarer des frais de déplacement ne gardent pas leurs reçus et ne font pas de journal de leur kilométrage», témoigne Marie-Paul Sardi, directrice principale marketing chez TurboImpôt. Ce qui en pousse plusieurs à ne pas tout déclarer.

Le crédit d'impôt pour le transport en commun autrefois offert par le fédéral a été annulé en 2017.

Frais de déménagement

Vous déménagez pour vous rapprocher de votre université, ou pour le travail? Vos frais de transport et d'entreposage, de déplacement, de subsistance temporaire, de résiliation du bail et d'entretien sont déductibles. La seule condition pour être admissible : votre nouveau lieu de résidence doit être à au moins 40 km du précédent.

Les personnes handicapées qui déménagent dans un domicile leur permettant de fonctionner de manière plus autonome ont aussi droit à un maximum de 2000$.

Frais juridiques

Vous avez eu recours à un avocat pour établir vos droits à une pension alimentaire, à une pension de retraite ou concernant un salaire impayé, vous avez le droit à une déduction autant au fédéral qu'au provincial.

Si vous êtes travailleur autonome, vous pouvez également déduire des frais juridiques s'ils ont été engagés aux fins de votre entreprise.

Plus de détails sur la déduction des frais juridiques ici.

