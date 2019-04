OTTAWA - Le Bloc québécois a installé un panneau-réclame au bord d'une autoroute à Ottawa, pour appuyer le projet de loi sur la laïcité.

L'affiche, en anglais, dit "Le Québec sait ce qui est bon pour le Québec. Merci".

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet en est arrivé là parce qu'il croit que le gouvernement fédéral s'apprête à contester le projet de loi 21 ou à en financer la contestation.

En conférence de presse à Ottawa, jeudi matin, M. Blanchet a affirmé que tout indique que Justin Trudeau n arrivera là.

"On n'a pas besoin d'attendre qu'eux aussi mettent un panneau-réclame pour dire 'nous allons financer les gens qui sont contre la loi québécoise'", a ironisé M. Blanchet, soulignant les sorties publiques de Justin Trudeau et de son ministre de la Justice.

"Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à demander à M. Trudeau de dire clairement qu'il n'y aura pas un sou d'argent de l'État canadien qui sera investi contre la loi québécoise sur la laïcité. Moi je veux entendre ça", a-t-il réclamé.

À ses yeux, le gouvernement Trudeau ajoute "l'insulte à l'injure".

"Qu'il se mêle d'un débat qui ne concerne que la nation québécoise et l'État québécois et les employés de l'État québécois - là, on n'a plus rien à voir avec le gouvernement canadien - déjà, qu'il se mêle de ça avec ses gros sabots et sa prétention d'autorité morale hautement discutable, c'est un problème. Et si, en plus, il prend l'argent des payeurs de taxes du Québec contre la volonté de l'Assemblée nationale du Québec, là, ça devient franchement ridicule", a-t-il lancé.

«Nous on dit que ça devrait être l'Assemblée nationale du Québec qui décide, quoi qu'elle décide», dit @yfblanchet, chef du Bloc québécois, par rapport au projet de loi sur la laïcité au Québec.



🎥 - https://t.co/f2Uh9rNSUj#polcan#polqc#ParlonsDémocratiepic.twitter.com/LQCKGK7FEa — L'Essentiel (@LEssentiel_CPAC) 11 avril 2019

Il a, par la suite, consenti que comme Québécois, M. Trudeau a le droit de participer au débat, mais, selon lui, il se doit une certaine réserve.

"Le fait que M. Trudeau soit québécois ne lui donne pas autorité sur les juridictions de l'Assemblée nationale du Québec, ça ne le met pas au-dessus de la loi d'être dans une combinaison "je suis à la fois Québécois et premier ministre du Canada, donc je vais vous dire ce qui est correct pour vous autres"", a argué M. Blanchet.

Le projet de loi 21 est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale, et le gouvernement caquiste entend l'adopter avant l'été.

M. Blanchet estime qu'après toutes ces années à en parler, les Québécois seraient "extrêmement contrariés" si l'intervention du gouvernement fédéral empêchait l'adoption d'une loi québécoise sur la laïcité.

Le chef bloquiste signe également une lettre ouverte, en anglais, adressée aux députés fédéraux. La lettre s'intitule "Un message du Québec aux députés fédéraux".

"Les Québécois veulent aller de l'avant et compléter ce projet. Les députés fédéraux à Ottawa ne devraient pas se mettre sur leur chemin", a-t-il écrit.

Il y ajoute que le gouvernement du Canada n'a pas le droit d'utiliser "notre propre argent, les impôts des Québécois" pour contrer le désir des Québécois.

À voir également: