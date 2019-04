Une huitième saison confirmée pour «L'amour est dans le pré»

Marie-Ève Janvier a confirmé durant l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé ce jeudi 11 avril, sur les ondes de V, que la populaire téléréalité serait de retour à l'hiver 2020 pour une huitième saison.

Avant le début de la saison en cours, l'émission pouvait se vanter d'avoir formé neuf couples solides au fil des ans - unions dont sont nés pas moins de 17 enfants.

Et si on se fie au déroulement des voyages en République dominicaine et au Mexique, tout porte à croire qu'au moins deux couples de la présente édition se joindront à cet illustre palmarès - si ce n'est pas plus.

Les agriculteurs et les agricultrices désirant trouver l'amour peuvent s'inscrire dès maintenant sur le Noovo.ca.

Les célibataires doivent travailler à temps plein sur une ferme ou encore sur la ferme familiale et être âgés de 18 ans et plus. Il est à noter qu'il n'y a aucune limite d'âge. Que vous soyez du Bas-Saint-Laurent, des Cantons-de-l'Est ou encore de la Côte-Nord, l'équipe de L'amour est dans le pré suivra votre histoire d'amour en devenir où que vous soyez. Évidemment, les candidats et candidates doivent être sérieux dans leur démarche et être ouverts à trouver l'amour!

L'amour est dans le pré est diffusée les jeudis à 20h, sur les ondes de V.

À voir également :