Des milliers d’employés demandent qu’Amazon s’attaque aux changements climatiques

Des milliers d'employés du géant de la vente en ligne Amazon demande à la compagnie et son propriétaire Jeff Bezos en tête d'agir afin d'adopter un plan de lutte contre les changements climatiques.

Dans une lettre ouverte publiée mercredi, 3 541 employés ont mis de la pression sur la direction de l'entreprise. Selon eux, Amazon «dispose des ressources et est assez imposante pour stimuler l'imagination du monde et redéfinir ce qui est possible et nécessaire pour faire face à la crise climatique».

C'est «une opportunité historique» pour Amazon qui peut «envoyer le signal qu'elle est prête à être une leader au sujet du climat», affirme les employés.

Ces derniers déplorent un certain nombre de positions défendues par la compagnie actuellement - Amazon n'a pas de plan pour atteindre le zéro émission de carbone à temps, l'achat de 20 000 camions diesel qui force l'achat de crédit de carbone, ainsi que des dons à des législateurs américains qui retardent les règlements environnementaux.

Or, «notre obsession du service à la clientèle requiert une obsession climatique», jugent les signataires.

Ils proposent donc à Amazon un plan en six étapes pour se rapprocher de l'objectif de minimiser l'impact des changements climatiques. Couper entièrement les émissions de carbone d'ici 2050, l'abandon total des combustibles fossiles après une transition, la réduction des impacts sur les communautés à risque en premier, le lobbyisme pour des politiques visant la transition énergétique, et le traitement équitable des employés lors de catastrophes causées par le changement climatique.

Dans une déclaration faite à The Verge, un porte-parole d'Amazon a mis en valeur les initiatives déjà en place, comme le travail visant à réduire l'empreinte carbone des expéditions, et a décrit l'engagement d'Amazon à l'égard des questions environnementales comme «inébranlable».

«L'équipe de développement durable d'Amazon utilise une approche scientifique pour développer des données et des stratégies afin d'assurer une approche rigoureuse de son travail en matière de développement durable. Nous avons lancé plusieurs programmes majeurs et percutants et nous travaillons d'arrache-pied pour intégrer pleinement cette approche à travers Amazon», a déclaré le porte-parole.

