Mariana Mazza est blonde!

L'hilarante humoriste Mariana Mazza a profité d'une journée de tempête pour mettre de la lumière dans sa chevelure.

Celle qui avait déjà quelques mèches blondes a choisi de confier ses cheveux aux mains expertes du coiffeur/coloriste de célébrités Max Gourgues.

Le résultat : un sublime balayage cendré qui va à merveille à la star. Une belle manière pour les brunes de faire la transition vers le blond sans trop endommager la crinière.

Et, Mariana ne pouvait évidemment pas dévoiler sa nouvelle tête sans une touche d'humour. Dans une série de «stories» sur Instagram, elle a fait état de son humeur. Êtes-vous plus «Blonde et coquine», «blonde et lesbienne» ou «blonde et drôle»? Toutes ses réponses!

Mariana Mazza/instagram Mariana Mazza/instagram Mariana Mazza/instagram Mariana Mazza/instagram Mariana Mazza/instagram Mariana Mazza/instagram

VOIR AUSSI :