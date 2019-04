Comment protéger votre bébé pendant une éclosion de rougeole?

Alors qu'il semble y avoir un nouveau cas déclaré tous les jours, vous n'êtes pas seul à vous inquiéter que votre petit chou ne contracte la rougeole.

«Oui, les parents sont inquiets, et il y a une raison à cela: il s'agit d'un virus hautement contagieux», a affirmé au HuffPost Canada Michelle Ponti, pédiatre à London, en Ontario, et membre du Comité consultatif de l'éducation publique de la Société canadienne de pédiatrie.

«[Mais] il y existe de nombreux moyens de vous protéger, vous et vos enfants, alors la première chose à faire est de prendre une grande respiration et de ne pas paniquer», a-t-elle ajouté.

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a lancé un appel à la population, lundi, pour prévenir ceux qui auraient visité certains endroits du site Glen entre le 23 et le 27 mars qu'ils ont pu être exposé au virus de la rougeole, puisque qu'un employé ayant contracté le virus a travaillé pendant ces dates et alors qu'il était contagieux. Dimanche, Santé publique Ottawa a averti le public qu'un deuxième cas de rougeole a été confirmé dans la capitale canadienne. Et samedi, deux nouveaux cas de rougeole ont été confirmés sur l'Île de Vancouver, ce qui porte à 25 le nombre total en Colombie-Britannique.

Déjà 28 cas de rougeole ont été répertoriés cette année au pays, selon le plus récent rapport hebdomadaire de l'Agence de santé publique du Canada (ASPC), qui répertorie les cas jusqu'au 23 mars, et n'inclut donc pas les dernières personnes infectées. En comparaison, en 2018, il y avait eu 29 cas de rougeole pour l'année entière.

L'éclosion liée au mouvement anti-vaccin

Une éclosion de la maladie touche un grand nombre de pays dans le monde, selon l'ASPC, et il n'existe pas de remède pour ce virus, qui peut mener à de sérieuses complications et peut même être fatal. Mais la prévention est assez simple: «avec deux doses, la vaccination contre la rougeole est efficace dans presque 100 % des cas», précise l'ASPC.

L'éclosion actuelle de la rougeole peut s'expliquer par le mouvement anti-vaccin, et par le fait que des voyageurs non vaccinés rapportent le virus au Canada, selon l'agence.

«Les taux de vaccination au Canada ont diminué depuis que la rougeole a été déclarée éliminée en 1998. La baisse du taux de vaccination est attribuable à la réticence à la vaccination et à la complaisance à l'égard des risques de maladie que les vaccins préviennent», peut-on lire sur le site de l'ASPC.

Ariel Skelley via Getty Images La plupart des bébés n'ont leur première dose de vaccination contre la rougeole qu'à partir d'un an.

Mais même les parents les plus pro-vaccins pourraient avoir des raisons de s'inquiéter, puisque la première dose du vaccin contre la rougeole n'est donnée que vers l'âge d'un an. La deuxième dose (le rappel) se fait vers l'âge de 18 mois (au Québec, notamment), ou entre 4 et 6 ans, selon la Société canadienne de pédiatrie.

L'immunité après la première dose atteint 85 à 95%, selon la pédiatre Michelle Ponti.

Mais en attendant que votre bébé puisse recevoir son vaccin, voici comment vous pouvez le protéger de la rougeole.

Demander à devancer la vaccination de votre enfant

«Si vous êtes vous-même vacciné, vous ne devriez pas vous inquiéter. Si votre enfant n'est pas immunisé, la première étape serait de voir s'il est possible qu'il reçoive le vaccin», indique Dre Ponti.

Il est possible pour un bébé de six mois de recevoir le vaccin, si vous prévoyez un voyage ou si une éclosion de rougeole s'est déclarée près de chez vous, ajoute-t-elle.

Si votre bébé est trop jeune pour recevoir le vaccin, le meilleur moyen de le protéger contre la maladie est que tous les adultes qui l'entourent soient vaccinés, selon la pédiatre.

Éviter les voyages non nécessaires

«Si votre enfant n'est pas immunisé ou sous-immunisé, je vous déconseillerais fortement de voyager avec lui», affirme Dre Ponti.

Il vaut mieux éviter les endroits où des éclosions de rougeoles ont eu lieu, bien sûr, mais également tout voyage en avion, puisque cela peut augmenter l'exposition à de nouveaux virus, ajoute-t-elle. «Les voyages en avion mettent à risque les enfants non vaccinés.»

Jose Luis Pelaez Inc via Getty Images Les voyages en avion ne sont pas recommandés pour les bébé qui ne sont pas vaccinés.

Garder de bonnes habitudes sanitaires

Se laver souvent les mains, utiliser du nettoyant à mains et nettoyer les surfaces de toutes sortes sont de bonnes habitudes à prendre ou à garder, insiste Dre Ponti.

La rougeole peut se transmettre par le biais d'une surface contaminée comme une poignée de porte ou un panier d'épicerie, note l'Agence de santé publique du Canada. Mais le virus peut aussi se répandre dans l'air, même une heure après le passage d'une personne dans une pièce; se laver les mains et récurer toutes les surfaces possibles n'est donc pas suffisant.

«Si vous n'êtes pas vacciné ou si vous avez déjà eu la rougeole, vous allez probablement la contracter si vous êtes dans la même pièce que quelqu'un qui l'a», souligne la Société canadienne de pédiatrie sur son site web.

Soyez à l'affût des symptômes

Le virus se déclenche habituellement avec de la fièvre, de la toux, le nez qui coule, des symptômes similaires au rhume, selon Michelle Ponti. Mais il comporte aussi des symptômes plus caractéristiques: des yeux rouges et larmoyants, ainsi qu'une éruption de petits boutons qui commence dans le visage, et qui s'étend ensuite jusqu'au bas du corps.

Si vous pensez que votre enfant a la rougeole, appelez votre médecin immédiatement, et prévenez la réceptionniste.

«L'enfant ne doit pas attendre dans la même salle que les autres», précise la Société canadienne de pédiatrie.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

