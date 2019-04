Antonio Ortega, le créateur d’ici qui défile à Paris, a sa boutique à Montréal

Il est l'un des seuls designers canadiens à présenter ses collections dans les défilés haute couture à Paris, mais il vient tout juste d'avoir pignon sur rue à Montréal, sa ville d'adoption. Antonio Ortega vous attend dans son nouveau chez-soi au Mile-Carré Doré.

Le couturier d'origine mexicaine propose au 1460 rue Sherbrooke Ouest ses pièces signatures : des silhouettes féminines et éclectiques en plus de ses collections hommes audacieuses, du prêt-à-porter et des accessoires. Le tout minutieusement fait à la main de A à Z dans son atelier montréalais. Les vestons et les pantalons se détaillent à 600$ et 490$, respectivement, tandis que les pièces haute couture peuvent frôler les 7000$ comme cette robe ci-dessous.

Il a séduit le monde, il veut maintenant conquérir les Québécois. Dans sa boutique minimaliste et longiligne, prenant des airs de passerelle, il vous invite à découvrir sa démarche créative et, qui sait, repartir avec une pièce unique.

Voyez toutes les photos du nouvel espace :