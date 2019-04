Kim Rusk en quête de réponses et de solutions dans «TDAH: Réussir autrement»

Nul besoin d'avoir ou de connaître personnellement un enfant atteint d'une trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) pour trouver fort intéressant et inspirant le documentaire «TDAH: Réussir autrement». Un film de soixante minutes - mené par l'animatrice Kim Rusk elle-même diagnostiquée TDAH à l'âge de 22 ans et enceinte de sa première fille - donnant autant d'espoir à la future maman qu'au reste de la société ayant à cœur la réussite et l'intégration de ces enfants différents.

Enseigner autrement

«TDAH: Réussir autrement», c'est Kim Rusk, le ventre bien rond, partant à la recherche de réponses à ses questions. Des questions d'ancienne enfant et de femme atteinte de TDAH, ainsi que de future mère d'une fille qui a une chance sur deux d'être aux prises avec l'un des troubles de l'enfance les plus diagnostiqués.

Un documentaire dont l'un des premiers plans dit tout: une intervenante qui explique ce que veut dire TDAH à une Kim dont l'esprit s'égare, a du mal à focaliser, s'éparpille, s'envole. Une animatrice qui comprends et qui entame une conversation importante touchant de plus en plus de foyers québécois.

C'est son histoire donc qui devient la ligne directrice de ce documentaire réalisé par David Gauthier allant à la rencontre de divers intervenants, professionnels, enseignants, parents et enfants touchés par les difficultés d'apprentissage venant avec la condition TDAH. Différents visages comme autant de différents témoignages et de preuves que les choses tendent à changer et à évoluer dans certaines écoles du Québec.

Le documentaire vogue à travers des témoignages d'enfants TDAH et de leurs parents, des discussions avec des intervenants et spécialistes (neurologues, orthopédagogues...) et des rencontres avec des enseignants dont l'imagination sans limites s'applique à créer des environnements adaptés de manière totalement unique à la réalité des enfants (TDAH ou pas, tous pouvant bénéficier de ces nouvelles pratiques).

Des «classes flexibles» dotées de différentes stations de travail par exemple, truffées de belles et originales initiatives afin de rendre la vie à l'école plus douce pour les enfants TDAH. Ou encore les différentes aides technologiques, l'importance de l'activité physique (des programmes de yoga et de méditation afin de travailler sur la régulation des émotions par exemple) et le concept de plus en plus populaire du flexible seating rendu possible par une ouverture d'esprit de certains merveilleux enseignants aux différences de chacun.

On retrouve aussi l'animatrice Mélanie Maynard et sa fille Rosalie Bonenfant, mère et fille évoluant avec le TDAH, ainsi que le chanteur Jean-François Breau qui, doutant depuis des années qu'il souffrait de TDAH, accepte de passer le test de diagnostic en direct devant la caméra (ce qui donne lieu à un beau moment de télévision).

Ces 60 minutes permettent à Kim Rusk de revenir sur ce qu'elle ressentait lorsqu'elle allait à l'école et qu'on la disait inadéquate et turbulente, puis lui permet de se questionner sur le modèle classique d'éducation qui se dévoile non adaptée à la réalité des élèves TDAH (pour qui le risque de décrochage se fait trois fois plus élevé que pour les autres étudiants).

Des classes stimulantes, des enseignants prenant de l'argent de leurs propres poches pour créer le changement et aménager des classes adaptées et uniques, le manque de budget dans les écoles, le temps d'attente effarant pour avoir un rendez-vous médical menant à un diagnostic, les diagnostics dont les évaluations se font désormais de façon beaucoup plus rigoureuse, le grand défi de l'estime de soi qu'il faut s'appliquer à faire ressentir aux enfants atteints de TDAH, la grande créativité dont ceux-ci sont dotés ainsi que ce mouvement de changement amorcé par plusieurs enseignants délaissant les méthodes d'enseignement traditionnelles pour se tourner vers les véritables besoins des enfants sont autant de thèmes et sujets abordés.

Si on termine le visionnement de «TDAH: Réussir autrement» rempli d'espoir, c'est qu'à la belle bouille de Billie – la fille de Kim qui a enfin vu le jour - , s'ajoute la constatation que de nombreux enseignants et intervenants sont ouverts et ont à cœur le changement des pratiques éducatives permettant à tous les enfants d'évoluer dans le respect de leurs besoins et tout simplement dans le bonheur d'être un enfant. Différent ou non.

Le documentaire «TDAH: Réussir autrement» sera présenté ce soir (lundi 8 avril) à 20h sur les ondes de Canal Vie.