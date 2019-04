Comment bien entretenir ses cheveux gris et blancs

Qu'is soient naturels ou décolorés, les cheveux gris et blancs - grande tendance depuis quelques saisons déjà - nécessitent un entretien particulier. Entretien avec Yannick Brisebois, co-propriétaire de U Salon Boutique à Saint-Bruno, qui nous dévoile ses trucs et astuces pour une crinière argent ou blanche resplendissante.

On en prend soin

Partant de ce postulat de départ que les cheveux gris, blancs ou blonds décolorés sont des cheveux très fragilisés - parce que plus fins et aussi plus poreux - il est important d'en prendre particulièrement soin. Cela passe avant tout par une bonne hydratation. Ces cheveux sont aussi plus sensibles à la pollution, au soleil et à toutes les agressions extérieures qui ont pour effet de l'oxyder. Il faudra les protéger du mieux qu'on le peut.

«Pour cela, on préfère les soins riches et très hydratants. Pour un cheveu gris-blanc, aussi bien naturel que décoloré, on va devoir lutter contre le jaunissement. Autant dire que notre attention va se porter sur cet ennemi numéro 1 qui va nuire à la beauté de la nuance.»

Edward Berthelot via Getty Images

Ennemi numéro 1: le jaune

«Pour les cheveux naturellement gris et-ou blanc, on redoute le jaune qui vient avec l'oxydation - et la baisse de kératine qui diminue avec l'âge. Les radicaux libres (à l'origine de la fameuse oxydation) tels que le soleil ou encore la pollution participent à altérer la couleur. Il faut donc miser sur un shampoing qui vient neutraliser ce jaune, le Okara Silver de Furterer pour ne pas le citer. Ce type de shampoing contient un pigment violet qui permet de s'en débarrasser.»

Parmi les interrogations importantes que l'on doit se poser lorsqu'on opte pour les gris et blancs (naturels ou décolorés) : à quel point notre cheveu jaunit pour mieux comprendre comment l'entretenir?

Comment passer au gris naturel?

Il y a une vraie tendance aux cheveux naturels, mais la transition entre des cheveux colorés et des cheveux blancs naturels, est à prendre en considération. Pour Yannick Brisebois, cela se passera en trois mois, et en apposant des mèches stratégiquement au cours de cette période. Une technique qu'il a mis au point avec son équipe.

«La plus grande difficulté que les femmes qui ont les cheveux colorés éprouvent quand elles laissent aller leurs cheveux au poivre et sel est la repousse qui crée une ligne franche avec l'ancienne couleur. On a développé une technique qui permet d'adapter progressivement la couleur des longueurs pour s'agencer avec le poivre et sel qui apparaît aux racines. Il s'agit de faire des mèches décolorées et patinées blond polaire(cendré) au rythme ou les cheveux poussent et que les racines prennent de l'importance pour agencer le naturel et l'ancienne couleur. Nous recommandons 3 séries de mèches faites sur trois mois. Donc on pâlit progressivement les longueurs pour adoucir la transition.»

Timur Emek via Getty Images

Une bonne routine

On hydrate au max! Une bonne routine capillaire implique un bon shampoing associé à un baume pour les cheveux, sans oublier un masque pour cheveux colorés à laisser poser 2 à 3 minutes, une fois par semaine. On travaille la brillance!

Quant aux appareils chauffants, c'est la hantise des cheveux poivre et sel. Rien de pire pour l'oxydation. Une astuce? On applique les produits coiffants après le brushing.

Plus poreux, ce cheveu mérite une grande protection. On pense à utiliser des sprays et des crèmes pour protéger les crinières avant de se baigner ou de s'exposer au soleil.

Finie l'époque qui voulait que les cheveux blancs ou gris riment avec coupes courtes. Aujourd'hui, tout est permis, tout! Si on opte pour une coupe courte, on la préférera tendance et éclatée pour éviter le «look madame.»

