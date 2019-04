Comment choisir un vélo en fonction des intérêts de votre enfant

Pour les adultes, le retour des beaux jours est synonyme de barbecues dans la cour, de loisirs sur le bord de l'eau et d'apéros rafraîchissants sur le patio. Pour les enfants, le printemps et l'été apportent une plus grande liberté de mouvement. À ce titre, peu d'objets comptent autant que le vélo leur permettant de parcourir les rues du quartier par un belle journée ensoleillée.

Si vous êtes parent, vous vous demandez certainement comment trouver le vélo idéal pour votre enfant. Mais qu'il s'agisse de super-héros ou d'une couleur particulière, vous n'aurez aucune difficulté à trouver un modèle correspondant à ses intérêts.

En partenariat avec Canadian Tire, nous avons dressé cette liste de vélos étonnants que n'importe quel enfant s'empressera d'enfourcher.

Canadian Tire

Les vélos La Reine des neiges

Si votre enfant a vu le film La Reine des neiges une centaine de fois et peut citer chaque réplique d'Elsa et Anna, il est fort probable que le tricycle Disney La Reine des neiges et le vélo de 18 pouces La Reine des neiges attirent son attention. Conçus pour les enfants de 6 à 9 ans, ces véhicules ont une livrée bleue et blanche arborant les personnages de ce film à succès. Avec leurs pédales en forme de flocons de neige, leurs banderoles et leurs poignées évoquant le frimas, ils transporteront votre progéniture au Royaume d'Arendelle dans le temps de le dire. Si votre enfant est jeune, sachez que ce dernier modèle est également disponible en format de 12 pouces.

Canadian Tire

Les vélos de super-héros

Les personnages de dessins animés sont toujours aussi populaires. Si votre enfant ne cesse de vous raconter leurs plus récentes aventures, il appréciera certainement le vélo Marvel Spider-Man pour enfants, reconnaissable à son guidon et à son garde-chaîne décorés de toiles d'araignées. Disponible en formats de 12 et 16 pouces, ce modèle convient à tous les super-héros en herbe.

Si le film Panthère noire a captivé l'imaginaire de votre enfant, jetez un coup d'œil au vélo pour enfants Panthère noire de 16 pouces destiné aux jeunes de 5 à 8 ans. Ce vélo à vitesse unique se démarque par son guidon en forme de bouclier à l'effigie de T'Challa.

Pour faire d'autres promenades sur le thème des super-héros, optez pour le vélo Marvel Avengers pour enfants de 14 pouces. Convenant aux jeunes de 4 à 6 ans, ce vélo à vitesse unique est recouvert des personnages colorés de la série Avengers, en plus de posséder des roues d'entraînement amovibles qui permettront à votre tout-petit de tenir sur deux roues avec style au moment opportun.

Canadian Tire

Les vélos Mickey et Minnie Mouse

Les vélos inspirés de l'univers de Disney ont toujours eu la faveur des tout-petits. Si votre enfant est âgé de 2 à 5 ans et commence à peine à rouler sur deux roues, le vélo d'équilibre Disney Minnie Mouse et le vélo d'équilibre Mickey Mouse sont les jouets tout indiqués. Disponible en formats de 12 ou 16 pouces, le modèle Minnie a des rayons roses et un siège tacheté de pois multicolores. Disponible en format de 12 pouces, le modèle Mickey a des rayons rouge vif et un cadre arborant une voiture de course.

Canadian Tire

Les vélos bleus

Si votre enfant désire que tous ses jouets soient bleus, optez pour le vélo Supercycle Kickstart de 14 pouces. Après tout, aucune couleur ne convient mieux aux bicyclettes! Conçu pour faciliter l'apprentissage de la conduite, ce modèle est assorti de roues amovibles, d'une poignée d'assistance pour les parents et d'un siège ajustable convenant aux enfants de 3 à 6 ans.

Les aînés de 7 à 10 ans aiment les longs trajets. Pour rendre leurs aventures en plein-air encore plus palpitantes, choisissez le vélo Supercycle Charge pour jeunes.

HuffPost Canada

Les vélos de randonnée mauves

Si votre enfant veut rouler avec panache, inscrivez le vélo de randonnée CCM Bloom ou le vélo Schwinn Jamboree sur votre liste d'achats. Ces deux modèles possèdent des jantes en alliage, des guidons de type « cruiser » et des freins à rétropédalage qui plairont aux jeunes de 5 à 9 ans en quête d'une expérience relaxante et confortable. Ils aideront votre enfant à apprivoiser le monde du vélo et à prendre de l'expérience en cours de route.

Aidez votre enfant à partir à l'aventure, à développer son autonomie et à devenir un cycliste chevronné grâce à Canadian Tire.