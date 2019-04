Des groupes manifestent à Montréal contre le projet de loi sur la laïcité

MONTRÉAL — Plusieurs organisations citoyennes ont prévu manifester dimanche, à Montréal, à l'invitation du Collectif canadien anti-islamophobie. Ils appellent tous les Québécois opposés au projet de loi 21 sur la laïcité de l'État à se faire entendre à 12h30 à la Place Émilie-Gamelin.

Deux des survivants de l'attentat de la Grande mosquée de Québec, Saïd El-Amari et Aymen Derbali, ont notamment confirmé leur présence à la manifestation dans une vidéo publiée sur la page Facebook du collectif.

Les deux hommes appellent à la mobilisation contre l'interdiction du port de signes religieux à plusieurs catégories d'employés de l'État en position d'autorité. Le projet de loi inclut dans sa liste les enseignants, les directeurs d'école et les directeurs adjoints.

«On va être présent sur place, on invite tous nos frères et soeurs musulmans à être présents pour dénoncer cette loi. On invite aussi nos concitoyens québécois à être présents avec nous pour défendre les droits individuels et les droits humains», déclare M. El-Amari dans la vidéo.

«Soyez nombreux à la manifestation pour exprimer notre désaccord face au projet de loi discriminatoire et injuste; qui vise les minorités religieuses; qui fait de la discrimination d'accès à l'emploi; qui offense les droits et libertés de la personne», renchérit M. Derbali.

Le message des organisateurs de la manifestation lance un appel «à tous les Québécois et les Québécoises épris de justice et d'égalité» à marcher pour s'opposer à une loi «liberticide et discriminatoire».

Selon le collectif, le projet de loi ne vise pas la laïcité de l'État, mais plutôt à brimer les droits religieux.

«Marchons ensemble et ne laissons pas ce gouvernement nous diviser sur la base de nos croyances et nos origines!», peut-on lire.

Des représentants de divers groupes des communautés ethniques et religieuses sont attendus sur place, dont des gens de la communauté sikhe, du conseil des imams, de la communauté juive et de la communauté chinoise.

Collectif canadien anti-islamophobie

Le président et fondateur de cette organisation est l'imam montréalais Adil Charkaoui.

Adil Charkaoui avait fait la manchette en 2003 au Canada lorsqu'il avait été arrêté après l'émission à son endroit d'un certificat de sécurité. Il était soupçonné de terrorisme et d'avoir participé à un camp de formation avec d'autres militants en Afghanistan.

Le Marocain d'origine a fait l'objet d'une surveillance étroite au Canada pendant les neuf ans qui ont suivi; il n'a toutefois jamais été accusé à propos des soupçons de terrorisme.