Nombreux sont ceux qui chantent les louanges des vertus thérapeutiques du cannabis, mais qu'en est-il de sa véritable efficacité à traiter la douleur? La question est d'autant plus délicate lorsque l'on veut traiter une maladie neurologique comme la sclérose en plaques, c'est pourquoi l'enjeu est au coeur du quatrième sommet québécois tenu samedi à Boucherville.

La Société canadienne de la sclérose en plaques (SCSP) rassemble environ 600 personnes pour son sommet bisannuel qui vise à faire le point sur les plus récentes avancées de la science concernant la maladie.

Cette année, difficile de faire abstraction du débat entourant le cannabis, alors les organisateurs abordent la question de front avec des conférences intitulées: «Cannabinoïdes et mécanismes endogènes dans le développement et le traitement de la douleur» et «Les personnes atteintes de SP devraient-elles se ruer vers le cannabis? Peut-être pas...».

Le directeur général de la division du Québec de la Société canadienne de la sclérose en plaques (SCSP), Louis Adam, reconnaît que des personnes atteintes de la maladie se tournent vers le cannabis, médicinal ou non, et certains prétendent en tirer un apaisement de leurs douleurs.

La SCSP vient d'ailleurs tout juste d'annoncer, le 21 mars, un investissement de 1,5 million $ pour permettre aux Instituts de recherche en santé du Canada d'étudier «le recours au cannabis dans la prise en charge des symptômes associés à la SP et sur les effets que ce produit pourrait avoir sur cette maladie».

«On ne dit pas que le cannabis est un traitement pour les personnes atteintes, on va plutôt s'investir en recherche pour essayer de mieux comprendre les effets du cannabis sur les douleurs neuropathiques», précise Louis Adam.

Dans le communiqué annonçant la nouvelle, la présidente et chef de la direction de la SCSP, Dre Pamela Valentine, soutient qu'il s'agit d'une première étude du genre et que le cannabis demeure une substance peu connue du point de vue scientifique.

En pleine effervescence

La grande majorité des quelque 600 participants du sommet sont des personnes atteintes de la maladie ou des proches, selon Louis Adam. Ceux-ci veulent se tenir bien informés des dernières avancées scientifiques.

«Les conférences sont vulgarisées pour faire en sorte que les gens comprennent bien où on en est rendu en recherche sur la sclérose en plaques dans le monde actuellement», mentionne-t-il.

Selon le directeur général de la division québécoise de la SCSP, la recherche est en pleine effervescence.

Il explique que seulement trois traitements étaient offerts au début des années 2000 et que l'on compte aujourd'hui 14 traitements pour la forme poussées-rémissions et un tout nouveau traitement approuvé l'an dernier par Santé Canada pour la forme progressive primaire.

Tout cela représente d'excellentes nouvelles pour les patients aux yeux de Louis Adam.

«Il y a beaucoup de choses qui avancent, il y a de l'espoir qu'on va finir par trouver la cause et permettre aux gens de mieux vivre avec la maladie, mentionne-t-il. Les gens qui vivent avec la maladie aujourd'hui ont plus d'espoir d'avoir une meilleure qualité de vie qu'il y a 20 ou 25 ans.»

Ugo Giguère, La Presse canadienne