Céline Dion joue à la chanteuse de noces à Las Vegas

Le mariage est déjà un événement inoubliable au cours d'une vie. Imaginez si Céline Dion arrivait de nulle part et commençait à chanter Because you loved me pour célébrer votre union!

C'est ce qui est arrivé à couple chanceux qui se mariait dans une petite chapelle de Las Vegas.

L'idée est venue de l'équipe de Jimmy Kimmel Live qui a organisé la surprise, invitant la diva québécoise et l'acteur David Spade à y prendre part.

Vendredi, Kimmel a terminé sa semaine d'enregistrement au Zappos Theater du Planet Hollywood à Vegas en interrompant le mariage de Kate et Jason, dans une chapelle située tout près du théâtre.

Spade était chargé du toast aux mariés, alors que Kimmel a mené la cérémonie via un lien télé. Mais la plus grande surprise pour le couple a été l'arrivée de Céline, micro à la main, pour chanter son succès de 1996, lançant la première danse des mariés.

À voir ici:

Avec Lee Moran, HuffPost États-Unis