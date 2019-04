L'été, c'est fait pour jouer. Un sympathique conseil de Passe-Partout à appliquer jusque dans sa garde-robe cette saison. Oui, la mode s'éclate. Voici 13 pièces mode à se procurer pour être dans le coup cette année.

DANS LES PIEDS

La basket technique - Aztrek de Reebok Classic

Sortie des étals en 1993, la Aztrek de Reebok fait un retour en force en 2019! Elles sont à la fois classiques et un poil audacieuses. L'épaisseur de la semelle et le choix des coloris nous ramènent direct dans les années 90. Elles sont magnifiées une fois juxtaposées à un jeans pâle ample ou des pantalons de survêtement un peu tape à l'oeil.

130$

Les slip-ons en damiers - VANS

À l'évidence, la nostalgie s'empare de notre garde-robe. Le célèbre damier de VANS lancé dans les année 70 est plus en vogue que jamais. Il ajoutera une touche rebelle à votre look estival.

Vous êtes fan des chaussures? Vous aimerez aussi la toute nouvelle collection Checkerpoint de la marque qui revisite l'emblématique motif de la tête au pied.

80$

vans.ca

Des sandales «slide» qui en jettent - The North Face

Elles sont un hommage au streetwear des années du baladeur. On craque pour la collection '92 RAGE de North Face pour un look vitaminé même quand les nuages sont de la partie. (Et oui, les bas reviennent dans nos slide. C'est papa qui sera content)!

49,99$

HuffPost Québec The North Face '92 Rage

ACCESSOIRES

Des lunettes solaires arrondies - Izipizi

Des jolies lunettes qui se plient, au point de rentrer dans le creux d'une main, c'est pratique! Et on est particulièrement fan du modèle arrondi pour l'été.

Psst : Izipizi vient de lancer ses verres verts qui permettent une meilleure perception des nuances et des contrastes, donc d'avoir un été plus coloré et des yeux bien protégés.

67$

Izipizi

Les solaires sportives - Pit Viper

Papa va faire le saut quand vous allez emprunter ses lunettes de vélo pour sortir. Les solaires athlétiques ont fait leur grand retour l'été dernier et on continue encore de les porter. Elles feront fureur avec un ensemble sportif très technique aux couleurs flashy ou simplement avec une veste ample en denim. L'acteur québécois Félix-Antoine Tremblay les porte d'ailleurs super bien!

92$

Les bagues

Pour un look qui a du chien, ornez vos doigts de quelques touches métalliques. Le plus important pour que le look soit réussi, c'est d'assumer ses bijoux totalement.

SUR LE DOS

Le jean blanc - H&M

Le bas prend un coup javellisant cet été. On le portera en total look blanc ou avec une chemise colorée pour se donner des allures de retour de Saint Tropez.

24,99$

H&M

Une indémodable et chic marinière - Saint James Saint James Elle s’adapte à tous les styles et est résolument mode, la marinière a toujours une place de choix dans notre garde-robe printemps-été. On craque pour les nouveaux modèles proposés par la marque de prêt-à-porter de luxe française Saint Jame. Inspirés de l’uniforme officiel des marins français, ils se réinventent avec un logo apparent ou des lignes contrastantes tout en offrant un confort suprême grâce au coton cardé. La marinière est superbe avec un jeans carotte ou un short ultra court cet été. 69 euros, offerte dans certaines boutiques québécoises. Pour en apprendre plus sur la marque, lisez notre article sur sa méthode de création artisanale unique et son souci du détail.

Le jean bleu carotte ample 7/8 - Urban Outfitters Urban Outfitters Le jeans prend de l'ampleur cet été, gracieuseté la tendance des années 90. Agencez-le de bas blancs et une basket XXL aux couleurs contrastantes et à la semelle épaisse pour un look à la fois urbain et couture. 72$

Un pantalon chic audacieux - Scotch & Soda Simons Pour le printemps-été 2019, le bas devient la nouvelle pièce maîtresse. Enfilez-le simplement avec un t-shirt uni et vous avez un look à la fois décontracté et supra mode. 209$ chez Simons

Une chemise blanche déconstruite/lousse - COS COS Comme à l'habitude, COS sait réveiller une banale chemise blanche avec de petits détails soignés. On adore le détail de la poche au niveau de l'abdomen. 99$

Le coupe vent flash - GUESS X J Balvin Vibras Guess Le genre de manteau qu'on voudra traîner absolument dans un festival en cas de pluie. 168$

Chemise à col cubain - Levi's Simons Le col dégagé a fait fureur l'été dernier, mais il revient encore plus en force en 2019. 75$ chez Simons

