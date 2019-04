«À table avec mon ex»: V recherche des candidats pour la première saison

Vous avez encore votre ancienne flamme dans la peau? Vous rêvez d'avoir l'opportunité d'aborder des questions que vous n'avez jamais osé poser du temps de votre relation? Vous désirez couper les ponts définitivement? Voici votre chance!

Cet automne, V et Zone3 adapteront la populaire téléréalité britannique Eating with My Ex - rebaptisée À table avec mon ex - dans laquelle, vous l'aurez deviné, des couples partageront un repas pour dresser le bilan de leur relation passée, et peut-être même se donner une deuxième chance.

Chaque plat sera accompagné de questions devant amener les participants à s'ouvrir sur des sujets bien précis.

Un peu comme André Ducharme dans Un souper presque parfait, une narratrice (à déterminer) commentera avec humour le déroulement de la soirée.

52 épisodes de 30 minutes ont été commandés pour cette première saison. Ceux-ci seront diffusés quatre soirs par semaine, sur les ondes de V.

Les couples séparés âgés de 18 ans et plus intéressés à recoller les pots cassés et/ou laver leur linge sale en public (devant 450 000 auditeurs - comme dirait François Pérusse!) peuvent s'inscrire sur le Noovo.ca.

