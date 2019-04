MONTRÉAL — Il n'est jamais trop tard pour améliorer sa santé cardiovasculaire, même pour les individus les plus amochés.

C'est ce qu'ont découvert la cardiologue Marie-Ève Piché, de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, et ses collègues lorsqu'ils ont demandé à une cinquantaine de patients gravement malades, et surtout à très haut risque de récidive d'événement cardiovasculaire, de manger mieux et de bouger plus.

«C'était une maladie cardiovasculaire sévère, a précisé la docteure Piché en entrevue avec La Presse canadienne. Ce sont tous des patients qui avaient bénéficié d'une chirurgie de pontage. Pour nous, par définition, ce sont des patients qui ont une maladie coronarienne sévère, et plusieurs de ces patients avaient plusieurs facteurs de risque de maladie cardiovasculaire.»

Au bout d'un an, les participants à l'étude, qui étaient âgés de 42 à 76 ans, avaient atténué certains facteurs de risques de complications cardiaques et amélioré leur capacité cardiorespiratoire.

Sur le plan alimentaire, l'intervention visait principalement à réduire la consommation d'acides gras saturés et d'aliments ou boissons contenant du sucre ou du sel ajouté. «Chez les sujets avec surpoids, la diète proposée créait un déficit énergétique d'environ 500 calories par jour», a-t-on expliqué dans un communiqué.

Du côté de l'exercice physique, on ne visait certainement pas à envoyer les participants compléter le marathon de New York ou à faire d'eux des champions de CrossFit; on les encourageait plutôt à faire 150 minutes d'activités aérobiques par semaine, en plus d'exercices de résistance effectués sur des appareils en gymnase.

«À l'ère moderne, avec les médicaments dont on dispose, on sait que nos gens sont bien traités (...), mais on sait que cette clientèle-là demeure à risque, a expliqué la docteure Piché. Même si on (...) leur offre le meilleur traitement pharmacologique, on sait que le risque demeure très important de récidive et de développer une insuffisance cardiaque. Donc on a voulu intervenir au niveau des habitudes de vie parce qu'il y a plusieurs évidences (sic) qui démontrent (...) qu'en favorisant l'activité physique et en apportant des modifications au niveau de l'alimentation, on a des bénéfices sur le risque cardiovasculaire, mais aussi sur la capacité cardiorespiratoire, et on aurait des effets protecteurs au niveau du coeur.»

«On ne demande pas aux gens d'aller s'entraîner deux ou trois heures par jour, a-t-elle ajouté. On demande aux gens de bouger, de faire des marches, d'être actifs dans leur quotidien. Diminuer le temps de sédentarité, ça fait toute la différence, et on le voit chez nos patients qui sont actifs, ce sont des gens qui ont une belle qualité de vie, (...) qui sont plus heureux, on voit les effets bénéfiques. Ça touche toutes les sphères de la vie en général.»

Réduction des gras néfastes

L'intervention n'a eu que peu d'impact sur le poids des participants, qui ont perdu en moyenne 1,4 kilo sur douze mois. En revanche, certains dépôts de gras particulièrement néfastes pour la santé avaient fondu: le gras viscéral abdominal (-9 pour cent), le gras présent dans l'enveloppe du coeur (-31 pour cent) et le gras déposé sur le coeur (-13 pour cent). La protéine C réactive, un indicateur de l'inflammation, avait reculé de 40 pour cent.

Les participants avaient aussi amélioré leur capacité cardiorespiratoire de 13 pour cent. Chez les sujets diabétiques et prédiabétiques, la fonction diastolique du ventricule gauche s'était améliorée de 53 pour cent.

«Même les gens qui étaient les plus malades ont bien répondu, a dit la docteure Piché. Ceux qui avaient une moins bonne tolérance à l'effort au départ, par exemple, ceux qui avaient plus de facteurs de risque, ont répondu autant que les groupes qui étaient plus avantagés au départ. Donc, c'est très intéressant de voir que peu importe notre condition cardiovasculaire de base, on a un potentiel de s'améliorer (...) et d'aller chercher des bénéfices très intéressants.»

Le message qu'envoie cette étude est donc très simple: il n'est jamais trop tard pour bien faire. Des entraîneurs individuels aux applications qui suivent nos progrès, «il y a une offre incroyable. Il faut trouver ce qui nous convient», a conclu Marie-Ève Piché.

Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal médical «Metabolic Syndrome and Related Disorders».