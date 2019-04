Les policiers saisissent 22 kilos de cannabis en Montérégie

CHÂTEAUGUAY, Qc — De nombreux services de police de la Montérégie se sont mobilisés mercredi pour mener une vaste opération antidrogue dans plusieurs villes, qui a mené à d'importantes saisies et à plus d'une dizaine d'arrestations.

Dès 5 h, plus de 150 policiers ont été déployés à Châteauguay, Saint-Constant, Saint-Rémi, Delson, Saint-Philippe et Longueuil pour mener des perquisitions liées à la vente et au trafic de stupéfiants.

En milieu de journée, treize perquisitions avaient été effectuées et 16 individus avaient été arrêtés, a indiqué l'agente Martine Denis, de la police de Châteauguay, qui dirige l'opération.

Les policiers ont aussi saisi plus de 22 kilos de cannabis, environ cinq briques de hachich, plus de 5000 comprimés, 18 kilos de cocaïne, ainsi que du crack. Sept véhicules et environ 13 000 $ en argent ont également été saisis.

Le bilan pourrait augmenter prochainement puisque les perquisitions se poursuivaient mercredi.

La Sûreté du Québec (SQ) participe également à l'opération, tout comme les corps policiers municipaux de Longueuil, de Mercier et de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la Régie intermunicipale de police de Richelieu/Saint-Laurent et de la Régie intermunicipale de Roussillon.

Les Peacekeepers de la réserve de Kahnawake ont aussi collaboré aux démarches des services de police.