QUÉBEC — Le nombre de Québécois qui demandent l'aide médicale à mourir est en croissance constante depuis 2015, révèle un rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec, déposé mercredi à l'Assemblée nationale.

Selon ce rapport, élaboré par la Commission sur les soins de fin de vie, 1632 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir entre le 10 décembre 2015 et le 31 mars 2018.

Quatre-vingt-dix pour cent d'entre elles avaient un pronostic de six mois ou moins, 87 pour cent étaient âgées d'au moins 60 ans et 78 pour cent étaient atteintes d'un cancer.

La plupart ont reçu l'aide médicale à mourir à l'hôpital (67 pour cent). Elle a aussi été administrée à domicile (20 pour cent), dans les CHSLD (10 pour cent) et les maisons de soins palliatifs (1 pour cent).

Le tiers des demandes d'aide médicale à mourir, soit 830 demandes sur 2462, n'ont pas été acceptées. Dans 23 pour cent des cas, la personne ne répondait pas aux conditions d'admissibilité au moment de la demande.

Rappelons que pour recevoir l'aide médicale à mourir, il faut être en fin de vie, souffrir d'une maladie grave et incurable, et éprouver des souffrances physiques et psychiques constantes, insupportables et inapaisables.

Plusieurs personnes, qui répondaient aux conditions d'admissibilité, n'ont pas reçu l'aide médicale à mourir; 28 pour cent étaient déjà décédées, tandis que 20 pour cent avaient changé d'avis. Dans 19 pour cent des cas, elles avaient perdu leur aptitude à consentir aux soins en cours de processus.

Le nombre de sédations palliatives continues (SPC) est également en croissance depuis l'entrée en vigueur de la loi. Plus de 1700 personnes ont donc reçu un médicament pour soulager leur douleur et les rendre inconscientes, de façon continue, jusqu'à leur décès.

Par ailleurs, environ 30 000 personnes ont inscrit leurs directives médicales anticipées (DMA) au registre national, ce qui équivaut à 0,5 pour cent des adultes québécois.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a annoncé mercredi que le groupe d'experts qui se penche actuellement sur la possibilité d'élargir l'aide médicale à mourir présentera son rapport à la fin mai.

En campagne électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ) s'est engagée à lancer des consultations publiques sur un possible élargissement de l'aide médicale à mourir, afin que cette disposition puisse être utilisée par les personnes atteintes d'Alzheimer et d'autres maladies apparentées.