Vous devriez faire cuire votre bacon dans l'eau!

Vous vous démenez depuis des années pour cuire le bacon à la perfection. Dès qu'il est dans la poêle, le gras gicle dans tous les sens. Sur le four, la hotte, vos vêtements... Et il reste inévitablement des bouts moins cuits, un peu mollasses. Pour enfin avoir du bacon uniformément croustillant, faites-le cuire dans l'eau.

C'est du moins la technique que vante la chef américaine Alex Guarnaschelli du restaurant new-yorkais Butter.

En entrevue à l'émission The Dish on Oz, elle révèle que sa méthode qui, comme le rappelle-t-elle, «coûte zéro dollar et nécessite aucun équipement» rend le bacon plus croustillant, en plus de limiter les éclats de gras.

Il suffit de verser un demi-pouce d'eau dans une poêle, y déposer les tranches puis de laisser mijoter le bacon. Le gras fondra dans l'eau. On attend ensuite que le liquide s'évapore et on le laisse cuire jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant.

Selon elle, l'eau contribue à réduire la quantité de gras autour de la tranche, lui permettant de cuire ni trop vite, ni trop lentement pour avoir le croquant désiré.

Alex Guarnaschelli affirme que sa méthode est inspirée d'une technique française, soit celle de faire blanchir la volaille une minute dans l'eau bouillante avant la cuisson pour rendre la peau croustillante.

Les invités de l'émission The Dish ont fait le test comparatif entre une tranche cuite avec et sans eau et ont complètement fondu pour la version de la chef Guarnaschelli, plaidant qu'elle était effectivement plus croustillante. «Je ne ferai plus jamais le bacon de la même façon», a garanti la chanteuse Jordin Sparks.

