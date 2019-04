Crème illuminatrice pour les yeux - Olay

Courtoisie Olay

Ce gel-crème enrichi de vitamine C et B3 (niacinamide) pénètre rapidement dans la peau et donne instantanément de l’éclat au regard. Grâce au dioxide de titane, on remarque comme le promet Olay que le cerne pâlit et devient plus unifié après utilisation. Attention cependant à ne pas appliquer trop de produit, il peut laisser un mince film sur la peau une fois séché.

33,99$ pour 15 ml