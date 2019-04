Ce papa sexy a inspiré des tonnes de «memes» hilarants

Clint Hayslett est beau, même sexy, et espère devenir mannequin à 45 ans. Son fils a donc cru bon de lui donner un coup de main en partageant ses photos sur les réseaux sociaux. Mais il était loin de se douter qu'il aurait autant d'effet sur la Toile.

La publication de son garçon Collin Hayslett a attiré plus de 375 000 mentions «J'aime», et plus de 84 000 réponses en seulement cinq jours.

My dad is 45, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/zYSmZGbPCn — Collin (@coolcat_collin) 28 mars 2019

«Mon père, 45 ans, convoite une carrière de mannequin, et je ne l'ai jamais vu si heureux. Il m'a dit qu'il voulait juste avoir une chance de se faire connaître. Alors, Twitter, je vous présente mon père», a-t-il écrit.

Nombreux sont ceux à avoir souligné le charme de l'homme, mais les trolls n'ont pas tardé à ajouter leur grain de sel. Une pluie d'internautes ont repris la formule de Collin en publiant des photos de leurs pères «sexy» plus ou moins «mannequin-esques» pour rire un peu de la publication virale ou tout simplement pour faire connaître leur paternel.

Des hommes ordinaires jusqu'à l'ex-président des États-Unis, voici certains des «Hot Model Dads» les plus cocasses :

My dad is 52, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/dSvh9w57z6 — 🌞ᗪɑnny (@gottaluvdanny) 1 avril 2019

My dad is 43, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/h2yklZGw9V — Barn (@BarnBcfc) April 2, 2019

My dad is 55. Not pursuing a career in modeling. But he looks like Colonel Sanders and this is his chance to blow up. So, Twitter, meet Rick. pic.twitter.com/PZUbvqeQvr — Shauna Vorst (@shaunalizzie) April 2, 2019

My dad is 51, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/QJDmMoAD5T — Savanna (@savvv_t) 1 avril 2019

My dad is 82, he's not pursuing a modeling career, and I've sometimes seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to chill out. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/AZ8c3A9aAE — E (@MacErica) 1 avril 2019

My dad is 70, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/uVnFF23Ky7 — YUNG TUNGSTEN (@galaxiaskykloz) 31 mars 2019

My dad is 61, recently retired from his day job, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/VdvKktKhYj — hattie (@hattiesoykan) 31 mars 2019

My dad is 60, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/qaVUPpyAr5 — Natalie Anne (@natalie_crosson) April 2, 2019

My dad is 64, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/WNep1icklo — The Black Sheep UIC (@blacksheep_uic) 1 avril 2019

Et quelques personnalités connues :

My dad is 53, pursuing an acting career, while in prison, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet dad. pic.twitter.com/R9tJnggiNt — Prison Mitch (@PrisonMitch) April 2, 2019

My dad is 52, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/kmpty6loCc — KronoMusik ʸᵘᵗᵒᵘᵇᵉʳ ᵐᶦⁿᶦˢᵗᵉʳᶦᵉˡ (@kronomuzik) April 2, 2019

My dad is 57, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/ljTH19Vusl — melodeep (@MelodyKloepfer) 31 mars 2019

My dad is 45, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/aq8aQw3HBu — ig: @kankenthreads ✨ (@cutesthreads) 1 avril 2019

My dad is 65, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/RQTEEKkZ9g — 🤑gnatalie🤑 (@jbfan911) 30 mars 2019

My dad is 41, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/cpKep39dbu — no context jax oliver (@nocontextjohno) 31 mars 2019

My dad is late thirties, pursuing a modeling career, and I've never seen him happier. He told me he's just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/L2LoEhSOdI — Seinfeld (@SeinfeldTV) April 2, 2019

