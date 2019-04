OTTAWA — Des messages textes échangés entre Jody Wilson-Raybould et Gerald Butts suggèrent que la procureure générale de l'époque a d'abord tenté de contrer son déplacement de la Justice aux Anciens Combattants en plaidant que cela enverrait un bien mauvais message aux Autochtones du pays.

Mais les échanges entre Mme Wilson-Raybould et l'un des principaux conseillers du premier ministre Justin Trudeau se faisaient de plus en plus tendus et menaçants à mesure que l'on s'approchait de ce remaniement ministériel du 14 janvier.

Dans l'un de ses derniers textos envoyés avant le remaniement, Mme Wilson-Raybould a écrit à M. Butts qu'elle était "préparée" à ce qui allait arriver — et qu'elle savait aussi très bien pourquoi cela arriverait.

M. Butts a déposé des copies de ces messages textes au Comité de la justice des Communes en réponse à la nouvelle déclaration écrite de Mme Wilson-Raybould, la semaine dernière, qui font suite à son témoignage de près de quatre heures devant le comité en février.

Aucun des textos ne mentionne directement SNC-Lavalin, mais M. Butts a déclaré au comité le mois dernier qu'il avait eu de nombreuses conversations avec Mme Wilson-Raybould au cours de la semaine précédant le remaniement.

L'ex-ministre affirme qu'elle a été mutée aux Anciens Combattants pour la punir d'avoir refusé d'intervenir dans la poursuite criminelle intentée contre la firme montréalaise de génie.

Mme Wilson-Raybould, la toute première Autochtone à occuper le poste de ministre de la Justice au Canada, a démissionné du cabinet un mois après le remaniement. M. Butts a démissionné peu de temps après.

