OTTAWA — Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, n'est toujours pas prêt à répondre au projet de loi québécois sur la laïcité. Il se contente de dire qu'il est en train d'étudier la chose.

Et alors que, la semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau dénonçait l'initiative caquiste et promettait de défendre la Charte canadienne des droits et libertés, son ministre refuse encore de se commettre. Et il n'est pas le seul.

Des élus conservateurs québécois qui, par le passé, ont eu des prises de position assez tranchées en faveur de l'interdiction de certains signes religieux refusent de réitérer ces positions. Même retenue chez certains néo-démocrates.

La semaine dernière, les chefs de tous les partis fédéraux, à l'exception du Bloc québécois, ont dénoncé le projet de loi et vanté les libertés individuelles.

Le Parti vert s'est joint, mardi, à ce concert de reproches. Selon Elizabeth May, «une telle intolérance religieuse n'a pas sa place dans notre société». Son chef adjoint, Daniel Green, a souligné que ce qui compte, pour lui, c'est ce qu'il y a «dans la tête» et non pas «sur la tête» des gens.