L'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould vient d'être expulsée du caucus libéral, a-t-elle annoncé mardi sur son compte Twitter.

Elle indique en avoir été informée par le premier ministre Justin Trudeau.

Mme Wilson-Raybould a fait part de cette nouvelle au moment même où un caucus spécial devait commencer pour statuer sur son sort et celui de sa collègue, l'ex-ministre Jane Philpott.«Je viens d'être informée par le premier ministre du Canada que je suis expulsée du caucus libéral et en tant que candidate confirmée pour Vancouver Granville pour le Parti libéral du Canada à l'élection fédérale de 2019. Plus à venir...», a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

I have just been informed by the Prime Minister of Canada that I am removed from the Liberal caucus and as the confirmed Vancouver Granville candidate for the Liberal Party of Canada in the 2019 federal election. More to come...