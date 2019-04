Chrissy Teigen garde son poids en plus, merci bonsoir

L'animatrice et mannequin Chrissy Teigen gardera ses 20 livres prises dans les dernières années un point c'est tout. Elle dit que c'est maintenant son «nouveau normal», et elle adore ça.

L'hilarante maman de deux enfants qui ne cache pas du tout son côté gourmand - elle est même l'auteur d'un livre de cuisine - s'est adressée à ses trolls qui lui demandent : «comment manges-tu comme ça?».

«En gros, je pèse 20 livres de plus qu'avant d'avoir Miles [son enfant]. Il a maintenant 10 moi, je n'ai jamais perdu ce poids parce que j'aime juste trop la bouffe. Je viens de me sentir bien avec mon "nouveau normal", comme ça faisait si longtemps que je portais ce nombre».

"how do you eat like this??" - basically I am 20 pounds heavier than I was before miles. he's 10 months old, I never lost the last bit because I just love food too much. Just coming to terms with my new normal, when I had this certain number for so long!