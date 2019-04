Se promener à vélo en famille pour la première fois de l'année procure des sensations extraordinaires. Même si le printemps n'est pas tout à fait arrivé dans votre coin de pays, il n'est jamais trop tôt pour préparer vos enfants à une telle sortie.

Puisque vos enfants ne cessent de grandir, il se peut que vous soyez déjà en train de chercher un vélo plus grand pour votre aîné ou un premier vélo pour votre petit dernier, dans un processus qui se répète d'année en année. Si le vieux vélo que vous avez sorti de la remise ne convient plus, vous devrez vous rendre au magasin pour en trouver un nouveau.

Il est important d'être accompagné de vos enfants lorsque vous faites l'achat des vélos qui leur seront destinés. En partenariat avec Canadian Tire, nous avons préparé une liste de vérification qui vous permettra de faire le bon choix et de planifier vos escapades cyclistes en toute sérénité.

Canadian Tire

Optez pour des roues de dimensions adéquates

Il y a plusieurs manières de vérifier si un vélo est bien adapté. En premier lieu, vous pouvez mesurer la taille de votre enfant et comparer celle-ci avec la dimension des roues, dont le diamètre varie généralement de 12 à 20 pouces et sert à catégoriser les différents modèles. Vous pouvez également mesurer l'entrejambe de votre enfant pour établir une correspondance similaire. Pour ce faire, dites-lui d'enlever ses chaussures et de se tenir dos au mur, puis placez un livre épais entre ses cuisses de manière à ce que la reliure touche la fourche de son pantalon comme le ferait une selle de vélo. Mesurez la distance entre le plancher et la reliure du livre. Cela vous aidera à établir la dimension idéale des roues.

Réglez la hauteur de la selle

Afin d'ajuster la selle, dites à votre enfant d'enjamber le cadre du vélo. Le siège devrait être réglé à une hauteur permettant aux tout-petits de toucher le sol avec leurs pieds. Pour leur part, les enfants plus âgés devraient toucher le sol avec le bout de leurs orteils. De cette manière, ils ne risquent pas d'accrocher le sol en pédalant.

Canadian Tire Canadian Tire

Ajustez le casque à la perfection

Laissez votre enfant choisir un style et une couleur de casque qui lui donneront envie de le porter. Canadian Tire offre une vaste gamme de casques attrayants pour enfants, y compris les modèles en forme d'animal ou surmontés d'épines! Si votre enfant vous accompagne au moment de l'achat, vous pourrez voir si la dimension lui convient. Le casque devrait tenir fermement sur sa tête. Attachez la sangle de manière à ce que celle-ci demeure confortable et forme un V sous les oreilles. Il devrait être possible de passer un doigt ou deux entre la sangle et la peau sous le menton. Le rebord du casque devrait couvrir une partie du front et être situé à une distance de deux doigts des sourcils. En respectant cette consigne, votre enfant aura une vision dégagée, mais son front sera protégé en cas de chute.

Canadian Tire Canadian Tire

Déterminez si les roues stabilisatrices sont nécessaires

Si vous avez un enfant d'âge préscolaire, il se peut que vous deviez lui acheter un vélo pour la première fois. À cet égard, l'apprenti cycliste peut compter sur une grande variété d'options. Vous pouvez lui proposer un vélo avec roues stabilisatrices ou un simple vélo d'équilibre sans freins ni pédales, sur lequel il pourra développer son adresse et freiner avec ses pieds. Les adeptes des vélos d'équilibre affirment que ceux-ci rendent les roues stabilisatrices inutiles. Si vous optez tout de même pour ces roues (entre l'âge de 3 et 5 ans), fixez-les sur le vélo puis relevez-les graduellement au fur et à mesure que votre enfant gagne de l'assurance. Si vous croyez qu'il est temps de retirer définitivement les roues stabilisatrices, songez également à enlever les pédales de manière temporaire, comme le recommandent certains experts, pour stimuler le sens de l'équilibre de votre enfant.

Getty Images Canadian Tire

Faites en sorte que votre enfant connaisse le code de la route

Votre enfant devrait avoir des notions de sécurité routière et du code de la route, peu importe son âge. Les enfants d'âge scolaire peuvent s'inscrire aux programmes d'éducation cycliste offerts par des organismes tels que Vélo Québec. Pour les plus jeunes, la manœuvre la plus importante à maîtriser – dans un contexte où vous les accompagnerez sur la route – consiste à pouvoir s'arrêter à l'aide de leurs pieds, des freins à rétropédalage ou des freins à main, selon le type de vélo utilisé.

